MasterChef Celebrity: Alicia Machado y Tony Balardi se besan ¡Encienden la pantalla! FOTO

Tony Balardi y Alicia Machado, fueron los protagonistas de uno de los mejores momentos en el segundo capítulo de MasterChef Celbrity, programa que se transmite todos los viernes.

El comediante y la ex reina de belleza complacieron al Chef Herrera con un beso en la boca, los ahora cocineros formaron pareja para el primer reto, en donde tuvieron que cocinar un platillo inspirado en Michoacán.

Desde el principio mostraron química y compañerismo para cocinar, pero cuando llego el momento de presentar el platillo bromearon con el Chef Herrera sobre su relación, tanto que terminó por pedirles que se besaran en televisión nacional. “Es cierto que la quieres tanto, quiero ver un beso apasionado aquí en la cocina”, dijo el experto.

La también presentadora originaria de Venezuela no dudo en plantarle un beso de “piquito” a su compañero”, no sin antes asegurarse que no estuviera casado, causando las risas y aplausos de todos los famosos que forman parte del reality gastronómico.

Desafortunadamente el beso no salvo a las estrellas del reto de eliminación, y no consiguió que subieran al balcón, siguieron cocinando en pareja y montando la buena relación y amistad que están creando en el proyecto.

Cumplieron la petición del Chef Herrera. Captura de video

Más sobre Tony Balardi

Es uno de los comediantes ma´s populares de la televisio´n mexicana, tiene más de 40 an~os de trayectoria, ha recorrido todo el país con su humor, además de ser comediante es actor, cantante, director y productor.

Más sobre Alicia Machado

Yoseph Alicia Machado Fajardo es una actriz, presentadora, productora, empresaria, y ex reina de belleza venezolana, se hizo mundialmente conocida en 1996 tras ser coronada Miss Universo, ha participado como actriz en telenovelas, series, cine, teatro y televisión.