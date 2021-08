MasterChef Celebrity: Piden en Twitter que regrese Anette Michel y quiten a Rebecca de Alba

Este viernes dio inició 'MasterChef Celebrity México' y su arranque podría considerarse como un éxito, pues se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter, sin embargo, no todo fue bueno, pues lo usuarios resintieron la salida de Anette Michel como conductora, y algunos internautas pidieron que quitaran a Rebecca de Alba.

Durante la noche de ayer, Anette Michel ocupó las principales tendencias junto con el reality show de TV Azteca, el cual junta a varias estrellas como Paty Navidad, Laura Flores, el comediante Tony Balardi, José Joel, Jimena Pérez 'La Choco', entre muchos otros.

Los internautas utilizaron la plataforma para dar a conocer su descontento sobre la decisión de que Michele ya no fuera parte del proyecto de MasterChef México. Además comenzaron a comparar el trabajo entre ella y la nueva conductora Rebecca de Alba, quien a pesar de contar con una larga trayectoria, tenía mucho que no aparecía en televisión nacional.

Rebecca de Alba regresa a la conducción en MasterChef Celebrity México

Las personas empezaron a pedir el regreso de Anette como la presentadora de la competencia de cocina más exitosa de la televisión mexicana, sin embargo, hay que recordar que fue la misma actriz quien decidió ya no estar en la producción debido a que estaba en desacuerdo con los nuevos términos y condiciones de la empresa.

“Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo (…) así que tengo que decirle no a MasterChef”, dijo en entrevista para la revista Quién.