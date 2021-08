¿Tóxica? Belinda es acusada de bloquear a mujeres en las redes de Christian Nodal

Ahora que su relación se encuentra más estable y los preparativos de la boda comienzan a asomarse, ahora Belinda y Christian Nodal atraviesan nuevamente por el ojo del huracán tras señalan a la cantante de "sapito" de manejar las redes del cantante.

Y es que ahora Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, señala a la cantante de bloquearla en las redes de Nodal.

Tras aparecer en el programa de Youtube “Entre amigas”, la influencer mexicana recordó una 'mala' acción que Belinda hizo en su contra.

Al recordar que Nodal es muy joven, la exparticipante del programa “Enamorándonos” dijo: “Es toxiximo… me bloqueó a mi…”, A lo que Kim Shantal agregó: “A Daniela Alfaro también la bloqueó”. Por su parte, Buenrostro añadió: “ayer una amiga me dijo que también la bloqueó”.

Inmediatamente, “La Bebeshita” señaló a Belinda de cometer estas acciones. “Yo creo que alguien, alguien, su novia, no sé, le agarra su celular y bloqueo, bloqueo”. A lo que Daniela comentó: “me siento un poco mal de que no me haya bloqueado a mí, ¿eso no significa que no cree que soy competencia?”.

Mientras, Kim Shantal comentaba que Nodal tuvo una etapa de hablarle a muchas chicas antes de relacionarse con Belinda, “La Bebeshita” concluyó el tema señalando: “A mi nada más como que reaccionaba a historias y de repente veo, lo quiero etiquetar porque lo estaba viendo en un concierto y yo ‘¡ah!, pues lo etiqueto, X’ y ¡bloqueada!... super tóxica”.

