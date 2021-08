Fátima Molina niega usar influencias tras señalamientos de vecinos de explosión en edifico de Coyoacán | FOTO

Fátima Molina decidió romper el silencio ante los señalamientos de sus vecinos después de la explosión en el edificio de Avenida Coyoacán. La actriz negó que haya mandado una mudanza al lugar así como de haber utilizado sus influencias para sacar sus pertenencias del inmueble.

Los vecinos del edificio señalaron a Molina como una persona con muy poca empatía ante la situación tan delicada por la que están atravesando, sacando más pertenencias de las señaladas por las autoridades. Ante esto, la actriz decidió utilizar sus redes sociales para aclarar lo sucedido.

Pide detener las mentiras

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Fátima expresó que no utilizó sus influencias, por lo que solo pudo sacar las pertenencias permitidas. Incluso accedió a su departamento en compañía de personal de Protección Civil. "He sacado lo que las autoridades me permitieron como a muchos vecinos más", fueron algunas de las palabras de la actriz.

Al mismo tiempo, la actriz de 'Sueño en otro idioma' pidió poner un alto a los rumores y mentiras que se han difundido alrededor de su figura, ya que afirmó que nunca pasaría por encima de la decisión de una autoridad. Enfatizó que no ha pasado más de cuatro veces por el departamento.

Agradece muestras de apoyo

"En mi caso, está casi todo perdido como la mayoría de los habitantes de mi torre, y no tengo información exacta aún de lo que pasará. Deseo que nadie tenga que pasar por esto, porque si así fuera, entenderían cada detalle que cada uno estamos sintiendo", fueron las palabras de Molina.

Por último, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde la información del accidente en Coyoacán y los días posteriores. Mismos que se han incrementado tras la publicación de este comunicado en Twitter. "Gracias por el interés y sus muestras de cariño constantes", remató.