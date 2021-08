Fatima Molina usó su fama para saltarse las reglas del condominio que explotó en CDMX, denuncian vecinos

Tras suscitarse una explosión en un inmueble de Coyoacán debido a una fuga de gas, hoy los afectados esperan con paciencia para poder sacar sus pertenencias y evitar ser víctimas de robo; sin embargo, los vecinos han señalado que Fatima Molina, una de las afectadas en la explosión, ha sacado provecho de su fama y se ha saltado las reglas.

Según los quejosos, la actriz de "Te acuerdas de mi" se saltó las reglas para sacar antes sus muebles del edificio afectado.

En entrevista para el programa Ventaneando, el señor Alfredo Segura, externó su molestia por la manera en que la actriz obtuvo ventaja en esta complicada situación, a pesar de que ellos siguen sin poder recuperar todas sus pertenencias del lugar.

“Como siempre, nunca falta el mexicano gandalla, que en el primer acceso que tuvimos nos pidieron que solamente sacáramos documentación importante o joyería, y lo que hizo la gente fue sacar las pantallas y cosas así que no podías sacar, gente que en vez de pasar una sola vez, pasó 4 veces los vimos aquí, de hecho se dieron cuenta todos los vecinos y eso está mal porque no les dio la oportunidad a los demás vecinos las veces necesarias para sacar sus valores […] no era sacar muebles, ni electrónicos […] el agandalle, y no podías pasar de inmediato porque tenías que estar haciendo fila”, manifestó en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre si era Fátima la persona a la que se refería, el señor puntualizó: “Sí, yo vi a una muchacha que yo no sabía quién era, dijeron que era una actriz y pues hasta sacando sus pantallas, nada más podía pasar una persona, y pasaba con la gente de seguridad, fiscalía, pero ella llegó con bastantes personas, y complicó más el tema aquí en la entrada porque no podías entrar y aquí sus amistades sacando todos sus muebles, y no tenías porqué sacar muebles todavía […] aquí puso su coche y aquí subió toda su mudanza, es el agandalle, el decir ‘yo puedo pasar más veces, porque soy tal persona y háganse a un lado todos los demás’”.

Finalmente, el programa de espectáculos informó que esta acción de Molina probablemente se suscitó ante los señalamientos de rapiña reportados en el lugar.

