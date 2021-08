José Fors debuta en cine con 'Ni Tuyo, Ni Mía' y cambia el rock por la salsa

Como un cubano con dos pies izquierdos, es como se define José Fors, el vocalista del grupo de rock la Cuca, que debuta como actor en el séptimo arte en la cinta Ni tuyo, ni mía para la que tuvo que aprender a bailar salsa.

“La actuación no fue problema, el baile fue el reto, fue una tortura, creo que uno de los días en que mi ego fue herido brutalmente fue en la primera clase de salsa, porque no me salió ningún paso, no pude hacer el primer movimiento de pies, el básico”, contó entre risas el intérprete, quien da vida a Diego, un músico callejero de mente abierta.

Durante tres meses tomó clases, agradeció contar con el apoyo de la actriz Alejandra Barros, con quien tomó algunas sesiones. “Me fue bien en las clases, lo que pasa es que el primer día tanto José como yo teníamos la clase a las 9 de la mañana y él venía de Guadalajara y yo de otro viaje, entonces los dos llegamos lampareados y fue difícil, pero en general nos fue bien. Además el maestro nos tuvo paciencia”, agregó la actriz.

En la historia, Barros da vida a Amanda, una mujer de clase alta, quien todo el tiempo cuida su alimentación y trata de ser la esposa ideal, pero un día descubre que su esposo (Tony Daltón), le es infiel con una maestra de baile (Prakriti Maduro), como no quiere divorciarse sigue a los infieles y se da cuenta que la bailarina es pareja del músico (Fors) que la tortura todos los días cantando afuera de su oficina.

“El personaje en sí, no está muy lejos de quien soy o fui en algún momento, entonces a Diego lo entendí muy bien, digo al principio no entendía, porque este tipo no iba y le partía su madre al otro, pero después me di cuenta que de eso se trataba la película”, agregó Fors.

Mientras que Barros señaló que esa es la polémica que saben provocará la película, más en una época de empoderamiento femenino. “Los mexicanos nos caracterizamos por reírnos de nuestros dolores y tristezas. Sandra Solares, la directora, lo logra muy bien con este guion, donde ella aborda la infidelidad desde un punto de autoanálisis, qué pasa si en lugar de decir lo dejó, busco sanar terminar con la codependiente y construyó una nueva relación, pero es una tragedia muy divertida”, finalizó.

A DETALLE

José Fors es amigo de Guillermo del Toro, quien le dijo que jamás lo haría como actor.

Fors también es pintor y desde que era un niño llegó a vivir a México, primero a la CDMX y luego a Guadalajara.

En 1990, formó el grupo de rock la Cuca con Carlos Avilez, junto a Ignacio González (batería) y Galileo Ochoa (guitarra).

En 1994, dejó el grupo para formar la banda Forseps, pero después de un tiempo regresó con sus compañeros.

EN NÚMEROS

92 minutos dura la película.

63 años de edad tiene José Fors.

MAAZ