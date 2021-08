TXT revela video de “LOSER = LOVER” y estos son los momentos que impactaron a MOA

Tomorrow X Together (TXT) se convirtió en tendencia la mañana de este martes 17 de agosto, pues liberó “LOSER = LOVER”, tema principal de su álbum el cual marca su regreso a los escenarios después de que en mayo lanzara "The Chaos Chapter: Freeze".

El tema es parte de álbum repackaged “The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE”, el cual tiene un total de 11 canciones con tres pistas nuevas. En ellas se incluye: “LO$ER=LO?ER”, “MOA Diary (Dubaddu Wari Wari)”, y "0X1=LOVESONG" (I know I Love you) ft Seori.

De acuerdo a Big Hit Music el nuevo material discográfico de la banda de k-pop representa un mundo en el que los sueños van desvaneciendo al ser reemplazado la realidad. Ahora los protagonistas tienen dos elecciones, luchar contra el mundo o escapar junto a alguien especial.

En el video de “LOSER = LOVER”, los miembros de TXT aparecen con una imagen más rebelde que combina perfecto con la melodía enérgica explosiva llena de esperanza para quienes la escuchan.

La letra expresa los sentimientos de un niño que puede parecer un “perdedor” a los ojos de la sociedad, pero que quiere ser un “amante” para una persona especial. En tanto, Yeonjun participó activamente en la creación de este sencillo, pues escribió la letra de su expresiva parte de rap.

MOA se sorprende con el comeback de TXT

MOA, nombre que reciben los fans de TXT, han convertido el nuevo MV en tendencia y han destacado el nuevo estilo que adoptó la banda en este regreso, el cual es más rockero y juvenil.

Además, han comenzado a desatarse las teorías sobre si el tema está conectado con el video de "0X1=LOVESONG", pues algunas de las escenas de "LO$ER=LO?ER" podrían ser precursoras del tema lanzado en mayo de este año.