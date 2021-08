¡No se deja! Michelle Vieth responde a críticas por abusar de filtros y maquillaje: FOTOS

Ante las críticas que la actriz Michelle Vieth ha recibido por parte de varios fans que le reprochaban haber exagerado en el uso de filtros y photoshop, en su rostro y su nariz, en una serie de imágenes publicadas por medio de su Instagram, la sensual famosa no se quedó callada y respondió a su “haters”.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz restó importancia al tema y aseguró que este tipo de acciones que realiza en en redes sociales es justamente para que se sigan opinando de ese tipo de temas.

En ese sentido la actriz comentó que le da risa que la gente no sabe que con el maquillaje se pueden hacer cosas “maravillosas”, con lo que le restó importancia a los señalamientos en su contra los cuales dijo “siempre suceden”.

“A cada rato me ponen, entonces me da risa porque entonces hago videos y les hago así la nariz para que vean que no la tengo operada, lo que más risa me da, es que tristemente la gente pues no sabe que con maquillaje se pueden hacer muchísimas cosas, así que no me importa, es juego, diviértanse que lo hago para eso”, respondió a sus críticos.