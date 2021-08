Netflix tiene la mejor película de suspenso protagonizada por Sylvester Stallone

Sylvester Stallone es uno de los actores más versátiles de todo Hollywood, ya que a lo largo de su carrera —que empezó en la década de 1970— ha interpretado todo tipo de papeles, pero en 1996, cuando recién se iba separando del rol de Rocky Balboa, protagonizó un exitoso filme de suspenso que actualmente puedes ver a través de la plataforma de Netflix.

Con un presupuesto de 80 millones de dólares, Luz de día (Daylight) fue dirigido por Rob Cohen —quien en 2001 alcanzaría reconocimiento mundial por su trabajo en Rápido y Furioso (The Fast and the Furious)— y protagonizado por Stallone, Viggo Mortensen y Amy Brenneman.

La historia comienza cuando un camión que transporta sustancias peligrosas sufre un accidente, lo que provoca su explosión en el túnel Holland, que une la isla de Manhattan con el continente. Las autoridades creen que hay supervivientes atrapados en el túnel, pero no saben cómo rescatarlos.

Por si fuera poco, la explosión provoca algunos daños estructurales, lo que ocasiona que las aguas del río Hudson empiecen a inundar el túnel, así que el tiempo apremia.

Kit Latura (Sylvester Stallone), exdirector del Servicio de Emergencia Médica, presencia el accidente y se pone en contacto con las autoridades para decirles lo que sabe. Mientras que los demás piensan en métodos elaborados y tardados que pondrían en riesgo la vida de las personas, Latura se ofrece a ingresar a través de la ventilación.

Cuando llega con los sobrevivientes, deberá hacer todo lo posible para sortear explosiones, incendios, inundaciones, desplomes y hasta problemas entre las mismas personas, lo que podrá costar la vida a más de uno de los que están atrapados en el túnel, incluyendo la de Kit Latura.

La película recibió opiniones mixtas, a pesar de que fue un éxito en taquilla, luego de recabar más de 159 millones de dólares.

Algunos de los aspectos que destacaron del filme fueron los técnicos, debido a que se empleó lo mejor de los efectos especiales que estaban disponibles durante la década de 1990. Esto le consiguió una nominación a los Premios Oscar de 1997 en la categoría Mejor Edición de Sonido.

A pesar de que el ritmo de la película es emocionante, estresante y lleno de adrenalina, algunos críticos consideraron que dentro de la trama hay personajes que complicaron el desarrollo de la historia, además de que no se veía creíble la relación entre ellos.

Por su lado, Sylvester Stallone dijo que cuando se trabajó en el guión la historia le pareció excelente, aunque, desde su punto de vista, no se logró concretar de la forma en que la imaginó, pero consideró que estaba conforme con el resultado.

Sin embargo, el espectador siempre tiene la última palabra y Luz de día es una excelente opción para ver este fin de semana en la plataforma de Netflix.