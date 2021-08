¡Que siempre NO! Lyn May confiesa por qué INVENTÓ su embarazo

Que siempre no, Lyn May reveló que la noticia sobre su embarazo no fue real y que solo se trató de una broma.

La famosa vedette de la época del cine de ficheras en México, aclaró que usó su falso embarazo para hacer reír a la gente, para que se distraiga de ver muertes, enfermos por la pandemia y otras noticias negativas.

Liliana Mendiola mejor conocida como Lyn May señaló además que ella es quien maneja sus redes sociales, especialmente Instagram, en donde lanzó la ‘bomba’ de su increíble embarazo que propició que fuera tendencia en las redes.

“De repente se me ocurren cosas y digo, se me atrasó la regla, estoy embarazada”, confesó la actriz y actual participante en el reality de música de Venga la Alegría, Quiero Cantar.

Al respecto, Lyn May dijo que prepara un próximo lanzamiento musical porque desea seguir llenando de alegría a las personas que viven una época tan triste y tan terrible.

Hace dos días, la actriz anunció que esperaba un bebé de su actual pareja, el cante Markos D1, y que tenía tres meses de gestación sin revelar mayores detalles.

De acuerdo con estudios médicos, las mujeres que pasaron por el periodo de la menopausia no pueden quedar embarazadas sin ayuda médica.

Por lo anterior, las mujeres que quieren tener un hijo y ya pasaron por dicho periodo tienen que someterse a un proceso médico de fertilización In Vitro.

Con información de Reforma.

RMG