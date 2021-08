Kimberly Loaiza revela el fuerte motivo por el que se aumentó el busto: VIDEO

En las últimas semanas, la famosa youtuber, Kimberly Loaiza, se ha convertido en blanco de fuertes críticas por haberse sometido a una nueva cirugía estética a pocos meses de haber dado a luz a su segundo bebé, sin embargo, la influencer había decidido no hablar al respecto, pero en su último video subido a su canal de YouTube, la también cantante sorprendió a sus seguidores al finalmente hablar sin tapujos sobre sus “arreglitos” y reveló el fuerte motivo por el que se sometió a estas cirugías estéticas.

Como se mencionó antes, fue a través de su canal de YouTube, donde la “lindura mayor”, acompañada por Juan de Dios Pantoja y por su la pequeña Kima Sofia, finalmente confesó se sometió a una cirugía de aumento de senos debido a que luego de dos procesos de lactancia lo que tenía “se le entristeció” y “quedaron como pasitas” por lo que reveló que no se sentía conforme con su cuerpo por lo que decidió aumentar unas cuantas tallas su busto.

“Ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforma con las que diosito me mandó, estaban muy chiquitas”, mencionó entre risas desde la intimidad de su habitación, posteriormente, reveló que había postergado la operación por diversas situaciones, pero, comentó que, tras amamantar a su segundo hijo, la decisión fue inmediata pues no estaba feliz con su figura.

Aprovechó para hacerte otros arreglitos

En el mismo video, la también cantante reveló que el aumento de busto no fue la única cirugía estética a la que se sometió pues una vez entrada en gastos aprovechó para hacerse una liposucción y lipotransferencia, esto con el único objetivo de tratar de recuperar la impactante silueta que lucía antes de convertirse en mamá en dos ocasiones.

Presume si nueva figura

Fue el pasado jueves 22 de julio donde la famosa influencer presumió los resultados de sus cirugías estéticas en la gala de los Premios Juventud, donde posó junto a su esposo luciendo su nueva y delgada cintura que acentuó a la perfección el resto de su impactante figura por lo que aprovechó para tomarse fotos y compartirla en sus redes sociales donde los halagos no se hicieron esperar.

JD Pantoja la apoya en todo momento

Las múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido Kimberly Loaiza a sus 23 años de edad son una de las razones por la que la influencer es constantemente criticada en redes sociales por sus detractores, sin embargo, Juan de Dios Pantoja siempre se ha mostrado a la altura de las circunstancias y ha apoyado a su pareja en todo momento pues ante la reciente ola de críticas, el cantante le mandó una serie de emotivos mensajes en los que además de expresarle que cuenta con todo su apoyo, pidió que pararan las críticas y que aumentaran los mensajes de solidaridad por lo que los seguidores de la pareja se volcaron con mensajes de apoyo.