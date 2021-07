Kimberly Loaiza recibe fuertes críticas por sus cirugías estéticas y así la defiende Juan de Dios Pantoja

Recientemente la influencer Kimberly Loaiza reveló a sus seguidores que se sometería a otra cirugía estética luego de unos meses de haber dado a luz a su segundo bebé, Juanito.

A través de un video en TikTok, Loaiza se mostró con bata y siendo trasladada a un quirófano, hecho que desató fuertes críticas por el número de cirugías estéticas a las que se ha sometido la joven de 23 años de edad.

A raíz de la polémica, su pareja el cantante Juan de Dios Pantoja salió en su defensa esta noche con un tierno mensaje:

"Chiquita, no me cansaré de decirte que NO ESTÁS SOLA. Bebé, siempre estaré para ti, nunca lo olvides. Boni, solo quiero decirte que eres unas de las mejores personas que he conocido en mi vida y quiero que siempre seas feliz. Aquí siempre estaré para ti", escribió el artista en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, Juan de Dios Pantoja también había mostrado su apoyo desde Instagram:

“Ánimo mi amor. Toda esa gente no tiene ni poco del gran corazón que tienes. Te admiro porque a pesar de que no te metes con nadie, de que todo el tiempo te intentan humillar, tú sigues firme y siempre con tu hermosa forma de ser”, escribió.

Por su parte, Kimberly agradeció su cariño: “Te amo bebé, gracias por siempre darme ánimos y apoyarme en todo”, respondió.

Fans también muestran su apoyo

Aunque ha recibido algunas críticas por someterse a una cirugía, son más los fans que han externado su apoyo a la influencer a través de sus redes sociales donde aún es cuestionada sobre los arreglos que se hizo en su figura.

Kimberly Loaiza tiene otras cirugías estéticas, entre ellas la de nariz y la bichectomía, que es la extracción de tejido graso de la boca (reducción de cachetes). Además, se quitó papada, grasa de los brazos y, aunque lo ha negado en más de una ocasión, señalan que también se realizó aumento de glúteo.

Hasta el momento, no ha compartido con sus seguidores detalles sobre su última cirugía estética, pero se espera que lo haga una vez que avance su recuperación.