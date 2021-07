Christian Nodal y Grupo Firme: ¿Cuál es el motivo por el que "jamás" harán un dueto?

Desde hace más de un año Christian Nodal rompió el corazón de sus fans y de Grupo Firme, al asegurar que no llevará cabo un dueto con los artistas, el motivo es simple; al sonorense no le gusta la música de la agrupación originaria de Tijuana.

La declaración la hizo en su cuenta de Instagram al realizar una dinámica de preguntas y respuestas, cuando uno de sus seguidores lo cuestionó sobre la probabilidad sobre una colaboración con Grupo Firme, el intérprete de “Amor Toxico” contestó “0%”, además dijo que no tiene problemas con los integrantes de la agrupación y que incluso no solos conoce.

Argumentó que para colaborar con otros artistas primero le debe gustar lo que hace, algo que no sucede en esta ocasión, pues dijo que consume las canciones de Grupo Firme. “Con todo respeto no me gusta mucho su música”, dijo en sus historias de Instagram.

Los comentarios y reacciones del público no se hicieron esperar y la noticia llegó a oídos de Eduin Caz, líder y vocalista de la agrupación, que también expresó su versión y con tristeza confesó que a él si le gusta el proyecto de Christian Nodal, pero pues desafortunadamente ya no podría pensar en un dueto.

El artista de Grupo Firme agregó que aunque es algo que si le llegaba, todo seguiría avanzando en su carrera cosa que han hecho, pues en los últimos meses han alcanzado grandes éxitos, colaboraciones exitosas y están a unos días de presentarse en el Staples Center, donde tiene confirmadas alrededor de siete fechas.

Mientras que Christian Nodal también se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, está comprometido con su novia Belinda y cada canción que sale a la luz se posiciona en los primeros lugares de popularidad en plataformas digitales y de streaming.