Ángela Aguilar regala TIERNO momento a sus fans de cuando era bebé en VIDEO

Famosa y talentosa heredera de una de las dinastías más grandes del espectáculo en México, Ángela Aguilar, ha sabido ganarse el cariño del público por méritos propios, su carisma y talento que siempre demuestra en el escenario son solo una pequeña muestra de todo el potencial que esta joven cantante posee.

Inducida desde muy pequeña a incursionar en la música, la nieta de Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar, suele generar sensación con cada uno de sus lanzamientos, así como con sus publicaciones a través de sus redes sociales.

Es justamente por uno de los videos más recientes de su cuenta de Instagram que cientos de fans de la cantante ahora tienen un motivo más para amarla, pues la carismática intérprete, sorprendió a propios y extraños al revelar un video inédito de ella cuando era una tierna y pequeña bebé.

Ternurita “¡Besos no!”

En el inédito material, se puede apreciar a una pequeña y tierna Ángela, que haciendo honor a su nombre parece un tierno querubín, así ataviada en un lindo vestido rosa al estilo princesa, la pequeña “Angelita”, ha conmovido a sus fans sumando hasta el momento más de 200 mil reacciones e infinidad de comentarios halagadores.

Se desconoce el contexto de la grabación pues Ángela solo compartió escasos segundos, sin embargo, ha conmovido a todo mundo su tierna reacción pues se el escucha decir, con una vocecita, tierna e inocente, “No, no, no, beso no”, dejando claro que desde pequeña no cualquier persona es merecedora de su afecto.

Cabe señalar que pese a su juventud en la actualidad Ángela es una de las exponentes más grandes del género regional mexicano, siendo fiel a sus convicciones y portando con orgullo el estandarte de pertenecer a la Dinastía Aguilar, demostrando sin duda que su mote como la “Princesa de la Música Mexicana” es más que merecido.