¿Igual a Ángela Aguilar? Majo Aguilar da un adelanto de su nueva canción "Me Vale" | VIDEO

Majo Aguilar, miembro de la gran Dinastía Aguilar, ha destacado a la par que sus primo, hijos de Pepe Aguilar, Leonardo y Ángela Aguilar, quien ha demostrado tener un talento vocal inigualable logrando cautivar al público con canciones covers y canciones propias como "No voy a llorar", "Cielo Rojo" y "Si mi destino es quererte" y ahora revela un adelanto de su nueva canción.

Nuevo sencillo "Me Vale" Foto: YT MajoAguilar

En este sentido, la joven de 27 años, reveló a través de su cuenta de Youtube e Instagram, un trailer de lo que será su nuevo sencillo, "Me vale", mismo que se estrenará el próximo 8 de julio a las 11 de la noche.

Trailer para derretirse

En las imágenes de su trailer, se observa a la joven compositora, Major Aguilar en un primer plano, recostada en una barda de piedra, ignorando los mensajes que un hombre le envía, posteriormente, como si hubiera pasado un buen rato, le llega un segundo mensaje pidiendo que Majo responda los mensajes, incluso cuando está descansando o jugando con su gatito.

"YA!! DIME CON QUiÉN ESTÁS??", se ve en el video a manera de onomatopeya como si fuera un hombre celoso, el cual ignora Majo Aguilar.

"Me cansé de qué me busques para ti, yo no estaré" se escucha en la melodía del video, quien se encuentra en una locación parecida al rancho de sus abuelos Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, famosa pareja de cantantes de la Época de Oro del cine mexicano.

Atuendo ¡Espectacular!

A la intérprete de "No voy a llorar", última canción que lanzó hace un mes, se le ve con varios atuendos para el video, como un vestido color naranja o un vestido típico floreado y prendas más típicas, siempre mostrando su belleza y jovialidad con cualquier prenda que utilice.

"Para qué quieres volver, si ya habíamos terminado", escucha parte de la estrofa de la joven cantante.

Por lo que podemos ver y escuchar en este corto, la también hija de Antonio Aguilar Jr. narrando una situación en la que un hombre la busca, a lo que ella ignora, ya que ella detiene cualquier abuso y maltrato que estaba sufriendo, bajo acordes de género ranchero o mejor conocido en la actualidad como música regional mexicano

Revive la nueva canción de Majo Aguilar y coloca un recordatorio pa que no te pierdas el videoclip de lo que será su nuevo éxito: