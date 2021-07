A Morat lo domina el amor: La banda se caracteriza por canciones románticas

Con seis años en la industria, Morat se caracteriza por cantarle al amor y las distintas facetas que se experimentan en este sentimiento, sin embargo, trabajan en la composición de temas que toquen asuntos más sociales o distintos, sobre todo para mandar ese mensaje de unión y empatía.

“Lo hemos intentado, hacemos más música de la que lanzamos, pero no hemos dado con el clavo, creo que es algo más de madurez, vamos creciendo y nos damos cuenta de más cosas que pasan, pero también es algo de tono. Y escribir una canción de unión o que no toque el amor es difícil, sobre todo para que no suene a cliché o feo, y llevamos mucho tiempo intentando ver cual es el tono”, aseguró Juan Pablo Isaza Piñeros, vocalista y guitarrista del grupo.

Juan Pablo Villamil resaltó que la primera canción que han publicado así fue “Antes de los 20”, pero aún ahí resaltan más la letra amorosa. Su idea de explorar otros temas surge también por los conflictos sociales que se viven en su país y que les preocupa, luego de que el COVID-19 aumentará el descontento social.

“La situación no cambia, es un poco triste todavía queda mucho por hacer, hay que seguir pendientes de lo que pasa y esperar que esto cambie pronto, porque no es sostenible”, señaló Villamil. Mientras que Simón Vargas invitó a sus compatriotas a estar pendientes de las próximas elecciones, porque en dónde la gente sí tiene poder de decisión es en las urnas.

También quieren experimentar otros sonidos e incluso idiomas, por ahora se concentran en las colaboraciones y la más reciente la hicieron junto a la mexicana Danna Paola en su nuevo single, “Idiota”, el cual habla de cómo constantemente tras una ruptura amorosa, se busca sustituir ese amor, sin haberlo superado.

La invitación a Danna surgió, porque admiran su trabajo y voz, pero también respondiendo a las peticiones de su público. “Nos debemos a la gente y si vemos que hay una cantidad imposible de ignorar, pidiendo algo, lo hacemos”, agregó Isaza.

La banda está por arrancar su gira “¿A dónde vamos?” en Estados Unidos, por lo que le piden paciencia al público mexicano, porque aún no tienen fechas programadas aquí, pero Martín Vargas aseguró que sólo están calentando motores para llegar al país con el mejor espectáculo.

DATOS

Este mes de julio presentan su tercer material discográfico, el cual empezaron a hacer antes del confinamiento.

Aprovecharon la pandemia para entrar al estudio a grabar su cuarto álbum, el cual saldrá el próximo año.

El encierro no afectó su creatividad, ya que estuvieron trabajando mucho en estrategias digitales para estar cerca de sus fans.

Les gustaría crear música para alguna serie y película, ya que les gusta experimentar diferentes áreas.

NÚMEROS

2015 el grupo lanzó su primera canción, "Mi nuevo vicio", con Paulina Rubio.

2016 sacaron su primer álbum de estudio, “Sobre el amor y sus efectos secundarios”.

2017 Martín Vargas se integró como baterista del grupo.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

