Lucero revela el secreto detrás del éxito "Ya No" ¿tiene dedicatoria?

Lucero es una de las cantantes y actrices más queridas del medio del espectáculo. Desde que comenzó a trabajar en "Chiquilladas" se ganó el cariño de la gente y se hizo de un gran club de fans, que la han apoyado en su larga trayectoria. Ahora se ha animado a revelar el secreto del éxito "Ya No".

En 1991, "La Novia de América" lanzó su álbum "Sólo pienso en ti". Con este disco la artista dejó su etapa como estrella juvenil, ya que mostraba una imagen más madura, sensual y seductora. Además, los temas de este material hablan de amor y desamor.

De este disco se desprenden las canciones "Ya no" y "Electricidad", "Nada como ser miss" y "Autocontrol", las cuales fueron número uno en varios países de Latinoamérica, convirtiéndose en clásicos de los 90 y en éxitos dentro de la trayectoria de Lucero.

"Ya no" estuvo a punto de ser descartado del álbum

En un video publicado en redes sociales, la intérprete de "El privilegio de amar" dio a conocer que estuvo a punto de NO grabar el sencillo "Ya no", debido a que durante esa temporada estuvo muy enferma de un extraño virus que, aunque no afectaba su capacidad vocal, sí le provocaba temperatura.

No sé qué me sucedió, me dio un virus raro que no era propiamente que afectara mi garganta o mi manera de cantar, era que me daba fiebre, me sentía totalmente agotada, empapada de sudor todas las noches y así fue como yo grabé ese disco.

La cantante recordó que para poder cumplir con su proyecto musical tuvo que ir a un médico que le recetó medicamentos y antivirales. "Nunca supe qué fue lo que tuve, y sí, me costó trabajo grabar ese disco. No es una gran idea estar enfermo cuando estás grabando un disco, porque es algo que queda para la posteridad" dijo.

A pesar de la pandemia Lucero se encuentra trabajando arduamente, pues hace unas semanas dio un concierto junto a su exesposo Manuel Mijares y sus hijos, Lucerito y Manuel. Además, siempre se mantiene en contacto con sus fans por medio de algunos videos que hace para su canal de YouTube.