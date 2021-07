BTS: ¿Cómo era su música antes y por qué ahora recibe tantas críticas?

BTS está acumulando éxitos con su reciente sencillo "Permission to Dance" y su tema anterior "Butter". Aunque son canciones que les gustó mucho al ARMY y a varias personas, algunos críticos de música han manifestado su deseo para que la banda de k-pop regrese a sus orígenes.

Después de que la banda lanzara su tercera canción en inglés y colocara por séptima semana consecutiva "Butter" encabezara la lista del Billboard Hot 100, el especialista, Jung Min Jae indicó que aunque la banda coreana esté teniendo éxito, es "agotador" que siga la misma fórmula en sus canciones en otro idioma.

"Melodías y letras brillantes que incluyen nombres familiares para el público de habla inglesa y estadounidense. Es similar a las canciones anteriores. Aunque es agotador escuchar tres canciones que siguen la" fórmula de la canción de éxito "en un año, esta canción en sí es la mejor de las tres. Es más agradable para los oídos y la melodía es bastante encantadora ".

En su cuenta de Twitter, el crítico de música indicó que espera que BTS haya sacado estos temas por motivo de la pandemia, dando entender la difícil situación que se vive a nivel mundial. Pero apuntó que quiere que el grupo regrese a sus orígenes con temas similares a los que ya había presentado con anterioridad y que también habían encabezado la lista del Billboard.

"En los próximos lanzamientos, me gustaría volver a ver esa ventaja y audacia que han mostrado en sus trabajos anteriores. Han tenido un aterrizaje suficientemente exitoso en las listas de Billboard"

¿Cómo era la música de BTS?

Desde el lanzamiento de "Butter" algunos fans, especialmente de Corea del Sur, comenzaron a debatir sobre si BTS debería de regresar interpretar canciones en su idioma natal, pues desde que fue nominado a los Grammy con "Dynamite", el grupo se ha esforzado para llevarse ese reconocimiento.

Sin embargo, muchos de los usuarios de redes sociales y seguidores de la banda dijeron que canciones como "Permission to Dance" los hicieron acercarse a toda la música del grupo, desde 'No More Dream' hasta 'Black Swan' y muchas más.