BTS: Conoce el origen y éxitos del fenómeno musical de Corea del Sur

A la fecha, la memoria de algunas generaciones aún conservan a Backstreet Boys, NSYNC, Westlife, Jonas Brothers, entre otros. Sin embargo, el tiempo ha pasado y lo de hoy son otras bandas como la procedente de Corea del Sur: BTS, el cuál se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial.

Esta singular banda de jóvenes la integran Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, le dieron forma a la agrupación que debutó el 13 de junio del 2013 con el tema "No more dream". Aunque entonces no eran muy conocidos, su popularidad creció como la espuma. Dos años después lanzaron The Most Beautiful Moment in Life Part 1 en abril; la parte 2 llegó en noviembre de 2015.

Su presencia mundial llegó de la mano de The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, pues le valió su pase a la lista Billboard 200.

¿Cuál es tipo de sonido de BTS?

A pesar de tener algunos años en la escena musical, es mucha la gente que aún desconoce a esta banda de K-Pop. En este caso, BTS está orientada hacia el hip-hop gracias a que algunos de sus integrante ya tenían experiencia con este género antes de integrarse a la agrupación. Con el paso del tiempo, su sonido ya presenta más influencias como rock, y gospel.

BTS, la sensación del momento

En 2016, el lanzamiento de "Wings" fue un parteaguas para la historia de la banda, pues presentó un trabajo mucho más maduro que de inmediato se colocó en el agrado de los fans a nivel mundial; fue señalado por la revista Rolling Stone como "uno de los álbumes pop más ambiciosos en cuanto a concepto y sonido".

Pero su éxito no se detuvo, pues un año después ganó el Top Social Artist en los premios Billboard. Este reconocimiento fue el primero en entregarse a una agrupación coreana. Lo último que realizaron fue en el 2020 tras el lanzamiento de su disco "Map of the soul: 7".

