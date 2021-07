Chester Bennington brilló en Linkin Park, pero también en estos exitosos grupos: VIDEOS

Hace cuatro años la escena musical se conmovió con la noticia de la muerte de Chester Bennington, el vocalista de la banda Linkin Park que desde el año 2000 nos había cautivado con su potente voz y la facilidad para manejar diferentes tonos a lado de Mike Shinoda. Fue poco después del medio día del 20 de julio de 2017 cuando corrió como pólvora el rumor de que el cantante se había suicidado en su casa de California.

Y poco a poco el rumor fue confirmándose. Bennington, quien tenía 41 años y estaba en plena gira promocionando el álbum One More Light, se ahorcó en su residencia luego de sufrir una terrible y silenciosa depresión por el suicidio de su entrañable amigo Chris Cornell, el frontman de Audioslave y Soundgarden que había terminado con su vida en mayo de ese año dentro del hotel donde se alojaba, luego de dar un concierto en Detroit.

El golpe fue devastador para Chester Bennington, quien ya arrastraba un historial de desequilibrios emocionales y adicciones a causa de la dificil infancia y juventud que tuvo. Pero el suicidio de Cornell, a quien consideraba como un hermano y con quien compartió escenario en muchas ocasiones, fue quizás el factor que más abonó a su depresión y que lo llevó a tomar la decisión de suicidarse el 20 de julio, día en que su amigo cumpliría años.

En el último disco que grabó Bennington con Linkin Park (One More Light) habían muchas señales de que algo podría no estar bien, pero Chester nunca habló. Sólo se ocupó de darle ánimos a sus seguidores con canciones como Heavy o la propia One More Light, la cual dedicó a Chris Cornell en un concierto de homenaje y que lo hizo romper en llanto, al grado de no poder seguir con su interpretación.

Chester Bennington, una voz que iba más allá de Linkin Park

Sin duda la muerte del vocalista de Linkin Park fue un duro golpe del que la banda jamás logrará reponerse. El cantante oriundo de Arizona hacía un 'match' perfecto con Mike Shinoda, quien quedó devastado tras la muerte de su amigo. Pero no sólo Linkin Park sufrió la pérdida de Chester, pues el cantante también participó en otros proyectos exitosos que resintieron su muerte..

Y es que no muchos saben que Chester Bennington tenía otros proyectos musicales como Dead by Sunrise y Grey Daze; además en algún momento de su vida también estuvo con los Stone Temple Pilots, quien allá por 2013 tomó momentáneamente el lugar de Scott Weiland cuando fue expulsado del grupo que fundó.

Dead by Sunrise

Esta banda se formó en 2005 y se desintegró en 2012; y se podía considerar como un híbrido entre géneros como el grunge y el indie rock. Estaba liderados por el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, así como por los músicos Ryan Shuck, Amir Derakh, Brandon Belsky y Elias Andra.

Grey Daze

Este grupo nació antes de que Chester se integrara a Linkin Park y navegaba entre el grunge y el rock alternativo; el equipo estaba formado por Bennignton, Sean Dowdell, Jason Barnes y Mace Beyers. La banda se disolvió hacia finales de los 90, cuando Chester entró a Linkin Park, por lo que los otros integrantes decidieron tomar rumbos diferentes. En 2017, tras la muerte de Bennignton se reencontraron y lanzaron un disco en su honor.

Homenaje a Chester Bennington

En octubre de 2017, tres meses después del lamentable fallecimiento de Chester Bennington, sus compañeros de Linkin Park organizaron un concierto tributo en el que lo recaudado se destinó a su fundación para prevenir el suicidio. Durante la presentación en el Hollywood Bowl de Los Angeles estuvieron integrantes de las dos bandas de Chester, así como de Avenged Sevenfold, Korn, Blink-182, System of a Down, No Doubt, Alanis Morrisette y Yellowcard, por mencionar algunos. La transmisión en vivo reunió a más de un millón de espectadores, y a cuatro años de distancia, suma más de 20 millones de visualizaciones en YouTube.