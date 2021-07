El día que Chester Bennington y Chris Cornell unieron su amistad hasta la muerte

Chester Bennington y Chris Cornell convirtieron el 20 de julio en un día festivo y fatídico para el rock.

En el año 2000, Chester Bennington y Linkin Park marcaron el cambio generacional con el uso de beats electrónicos, efectos del scratch en los discos y la lírica del rap con la pesadez de las guitarras con el resurgimiento del heavy metal que los catalogó como nu metal, esa amalgama fue la que sedujo al público joven de la década y sentó las bases para el boom del sonido emo.

Su éxito los llevó a compartir escenario con el líder de Soundgarden, Chris Cornell, quien se convertiría en el gran amigo de Bennington y su inspiración como lo describió en una carta dedicada a Cornell tras su suicidio en el baño de un hotel, “Tu talento era puro e inigualable… Tu voz era alegría y dolor, ira y perdón, amor y angustia, todo en uno. Supongo que eso es lo que somos todos”.

Cuando Chris hubiese cumplido 53 años en 2017, Chester simplemente decidió terminar con lo que estaba roto en él y se agudizó cuando su gran amigo Cornell cortó con su vida. En Linkin Park, Bennington desahogaba sus heridas con sus letras e interpretación desde el abuso sexual que sufrió de niño que lo hizo no soportar la realidad; sin embargo, con el exAudislave quizá había hallado aquello que lo mantenía coherente ante su desasosiego emocional.

Con Chris, Chester disfrutaba cada vez que subían juntos al escenario. En declaración con el rotativo californiano Orange County Register, el vocalista de Linkin Park revelaba que ambos rockstars se habían convertido en muy buenos amigos "Subo al escenario todas las noches con él y toco Hunger Strike, y él sale durante nuestro set y toca Crawling con nosotros, y la multitud simplemente salta".

Entre 2007 y 2008, Chris acompañó a Linkin Park en su gira promocional de su tercer álbum Minutes to Midnight donde Chester cantaba el éxito Hunger Strike de Temple of the Dog la entonces super banda de Cornell, para que minutos más tarde el exSoundgarden cantara Crawling.

El día que algo se quebró para siempre en Chester Bennington

El 18 de mayo de 2017 algo se quebró para siempre en Chester Bennington. La noticia llegaba por todos los medios posibles. Chris Cornell se había ahorcado en el baño de un hotel de Detroit tras dar un concierto en el regreso de la mítica banda de grunge Soundgarden. Desde ese día, Chester no volvería a ser el mismo. En el funeral de Cornell, Chester interpretó una emotiva versión de Hallelujah de Leonard Cohen para despedirlo.

A días del funeral del exTemple of the Dog, Linkin Park tocó para la televisión One More Light, tema sobre la pérdida de un amigo con la que Chester tenía dificultad para poder terminarla en los ensayos y que en la presentación por TV logró interpretarla, dijo Mike Shinoda en entrevista quien pensó que esa fue una actuación catártica para Bennington.

Vicky Cornell confirmó la partida de Bennington

Alrededor de las 12:18 de la tarde del 20 de julio de 2017, Vicky Cornell tuiteaba: “Justo cuando pensé que mi corazón no se podía romper más…”. Ese fue el primer mensaje que anunciaba la partida terrenal de Chester a dos meses del último adiós a Cornell en el mismo día de su cumpleaños.

Ese mismo 20 de julio, la promotora Live Nation Concerts lanzaba el primer comunicado oficial sobre la muerte de Bennigton: “Estamos increíblemente entristecidos de escuchar el fallecimiento de Chester Bennington. El Linkin Park One More Light North American Tour ha sido cancelado y los reembolsos están disponibles en el punto de compra. Nuestros pensamientos están con todos los afectados”.

Live Nation Concerts lanzó el primer comunicado oficial de la muerte de Chester. Foto: Especial

En la misma carta de despedida de Chester a Chris, el Linkin Park confesaba en unas líneas que “no podía imaginar un mundo sin él” y le agradecía por haberlo incluído en momentos personales al grado de haber sido el padrino del hijo del exlíder de Audioslave.

Así Chester Bennigton se suicidó a los 41 años de edad en una residencia de Palos Verdes State cerca de Los Ángeles. Su muerte estuvo vinculada al consumo de drogas y de alcohol al dar positivo en éxtasis en una primera prueba; sin embargo pruebas posteriores revelaron que el exLinkin Park había consumido una pequeña cantidad de alcohol.

Chester y Chris durante la gira de Linkin Park. Foto: Twitter / evlvann

Chester Bennigton decidió así seguir con la amistad de Chris Cornell marcando el 20 de julio como el día en que el grunge y el nu metal se fusionaron más allá de entre la vida y la muerte quedando como una fecha icónica para el mundo del rock.

