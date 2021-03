In The End: Conoce la historia de la canción de Linkin Park que se asoció a un tiroteo escolar

El nuevo milenio apenas comenzaba y Mike Shinoda, uno de los vocalista de Linkin Park se encontraba dentro del estudio de grabación trabajando de manera frenética para crear una de las canciones del disco.

La habitación era cerrada y no tenía ventanas, por lo que el músico no sabía ni qué hora era. Había comenzado a encontrar dentro de su cabeza los versos de una de las piezas más representativas del año 2000 y aún no lo sabía.

Unas de las frases representaba para él todo lo que el conjunto había pasado desde su formación como una banda de garage en 1996: "Lo intenté con fuerza y llegué tan lejos, pero al final, ni siquiera importa".

De acuerdo con el compositor, la letra habla sobre una lucha entre la falta de esperanza y la naturaleza efímera de la vida, pero al mismo tiempo no da ninguna respuesta a estas cuestiones.

Hasta el momento, el vocal no ha sabido calcular cuánto tiempo pasó en la habitación, pero después de unas horas, decidió mostrarle sus avances a Rob Bourdon, baterista del conjunto, quien le dijo que esa pieza era exactamente la que necesitarían para conectar con el público.

A Chester no le gustaba esta canción

Chester Bennington, quien acompañaba a Shinoda en la interpretación vocal de esta melodía antes de su suicidio en 2017, no creyó que esta pieza se acercara a su estilo; sin embargo, accedió a grabarla, debido a que durante sus primeros años acostumbraba dejar que los demás tomaran las decisiones sobre lo que componía y presentaba el grupo en sus discos.

Pese a que no quería que "In The End" se publicara en la producción de "Hybrid Theory", dejó que la corriente lo llevara. Años después, comentó en una entrevista, aprendió de su error y reconoció la relevancia que tenía este sencillo en su carrera.

“Ahora me encanta "In The End" y creo que es una gran canción”.

La voz de Bennington y Shinoda, así como la estructura de esta pieza y la letra no son lo único relevante de ésta, ya que los sonidos que la gente suele confundir con campanas o arpas son hechos por parte del guitarrista de la banda.

¿Inspiró un tiroteo escolar?

5 de marzo de 2001, Charles Andrew Williams, un joven de 15 años de edad inició su día de manera habitual en la Escuela Preparatoria Santana; sin embargo, durante el día entró al baño del instituto, donde sacó un revolver y disparó contra un estudiante de primer año.

Después de esto, salió del lugar y comenzó a agredir a los jóvenes que se encontraban en el lugar, lo cual acabó con la vida de otro joven más. Regresó al sanitario, donde agredió a una persona más. Al final hirió a 13 personas y asesinó a dos.

Dos policías que visitaban la escuela fuera de su hora de servicio escucharon las detonaciones, por lo que se encargaron de evitar que saliera hasta que llegaran los refuerzos. El atacante fue arrestado y llevado a las autoridades. Como condena recibió 50 años de prisión que aún purga.

Con el paso de los días, los medios de comunicación se enteraron de que el joven había dejado una nota para su padre en la que intentaba explicar las razones del tiroteo. En ella solamente se encontraba el coro de la canción que escribió Shinoda y la cual fue punto de partido para este éxito.

Linkin Park tuvo que lanzar un comunicado en el que aseguraba que se sentía conmocionada con la noticia y externaba su apoyo emocional a las víctimas y a sus familiares. Pese a que diversos medios de comunicación trataron de ligar el ataque con la canción, nunca hubo pruebas de ella, aunque afectó la mística del grupo.

"In the End" es considerada una de las mejores canciones de la historia en listas que se han hecho en revistas y medios como MTV, VH!, Rock Radio, Q Music, Kerrang y Blender.

En su mejor posición, llegó al número 2 de Billboard Rock Songs y Billboard Alternative Songs. Aún se escucha de vez en cuando en canales y emisoras musicales.

GDM