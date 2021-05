Chris Cornell: Así fue el disco que se lanzó después de cuatro años de su muerte

Chris Cornell fue un cantante y guitarrista estadounidense que se ganó la fama y el cariño internacional al participar como vocalista en las bandas Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog. Su éxito ha sido tal que algunas de las revistas más importantes de la música lo han considerado uno de los mejores cantantes de la historia.

El 18 de mayo de 2017, Chris Cornell se suicidó en la habitación de un hotel de Detroit a sus 52 años. Su cuerpo fue encontrado después de su última presentación con la banda Soundgarden y, de acuerdo con los análisis forenses, la causa de muerte fue ahorcamiento. Sin embargo, su influencia en la música ha permanecido durante los últimos años.

Su disco póstumo

Tal fue su importancia en el rock alternativo y el hard rock que se preparó el lanzamiento de un disco póstumo en su honor. El álbum titulado "No One Sings Like You Anymore" ("Ya nadie canta como tú") fue lanzado el pasado 19 de marzo y se publicó tanto en formato CD como LP. De acuerdo con Universal Music, el disco se integró con 10 canciones versionadas por el cantante, seleccionadas y ordenadas por él mismo para rendir tributo a las figuras y temas que lo inspiraron a convertirse en una leyenda.

Las canciones fueron grabadas un año antes de su muerte con la voz de Cornell y la producción de Brendan O'Brien. Las reinterpretaciones de canciones como "Watching The Wheels" de John Lennon, "Sad Sad City" de Ghostland Observatory, "Jump Into The Fire" de Harry Nilson o "Nothing Compares 2 U" de Prince formaron parte del repertorio. “Patienece” de Guns N'Roses también formó parte del álbum.

Vicky Cornell, la viuda del músico, declaró que este disco fue lanzado con el objetivo de ayudar y animar a las personas durante esta época tan complicada. Vicky aseguró que sigue orgullosa de quien fuera su esposo, por lo que el disco es la mejor manera de recordar que siempre será querido y honrado como una de las mejores voces de la historia.

La trayectoria de Cornell

El músico originario de Seattle nació en 1964 y comenzó a demostrar talento para la música desde los 7 años, cuando aprendió a tocar el piano. Para 1984 decidió conformar la banda Soundgarden, una de las más importantes en el movimiento "grunge" de los años noventa. Sin embargo, la agrupación se disolvió y el cantante pudo formar parte de otros proyectos.

Chris Cornell fue ganador de un premio Grammy y su música formó parte de películas como "Casino Royale", “The Avengers”, “El hombre de acero” y “Misión Imposible 2”.

