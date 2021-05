Cinco cosas que no sabías de Chris Cornell, a cuatro años de su muerte

El 18 de mayo de 2017, el mundo de la música se estremeció al enterarse de la muerte de Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave. A los 52 años, uno de los grandes pioneros del grunge, se quito la vida en un cuarto de hotel, luego de una presentación en Detroit, Estados Unidos.

Chris Cornell fue una de las voces más privilegiadas del rock de Estados Unidos y siempre se caracterizó por la calidad y la capacidad de moldear su vox tanto como fuera necesario.

El artista nacido en Seattle, Washington estaba casado con Vicky Karayiannis desde el año 2004 y tenían cuatro hijos: Toni, Lillian, Jean y Christopher Nicholas.

Cinco cosas que no sabías de Chris Cornell

1.- Se llamaba Christopher John Boyle. Sus padres se divorciaron cuando tenía 14 años. Él y sus hermanos tomaron el apellido de soltera de su madre, Karen Cornell.

2.- El primer instrumento que le llamó la atención fue el piano y comenzó a tocarlo a los 7 años, gracias a que tomó clases para aprender. Pero con el tiempo sus gustos fueron cambiando. Tras el divorcio de sus padres, empezó a sentir la música a través del canto, algo que cambiaría su vida por completo. Además, encontró el gusto y aprendió a tocar la batería y la guitarra.

Chris Cornell estudió guitarra y batería

FOTO: Archivo

3.- Fue un referente en el cine

Chris Cornell es uno de los músicos más conocidos en el rock de los noventa y el inicio de este milenio. Pero Cornell también tuvo algunas participaciones en el mundo del cine. En la película “Singles” de Cameron Crowe, realizó un Cameo. Ahí apareció en una actuación sobre el escenario.

Además, Cornell formó parte de la banda sonora de de la cinta, con Seasons. Y en 2006 escribió e interpretó You know my name, tema principal de la película de James Bond, Casino Royale.

4. Los primeros en ir a Cuba

Chris Cornell y Audioslave se presentaron en un concierto gratuito en La Habana, Cuba en 2005. Así, se convirtieron en la primera banda norteamericana que tocaba en ese país, tras el bloque de Estados Unidos bajo la administración de Fidel Castro.

5.- Junto con su esposa Vicky formó la Fundación Chris y Vicky Cornell. Su búsqueda principal era ayudar a niños en situaciones de pobreza, abuso y alguna otra circunstancia de vulnerabilidad. Fue formada en 2012 y hoy sigue cumpliendo sus labores. Chris fomró junto a Vicky una fundación que ayuda a niños en situación vulnerable

FOTO: Twitter

