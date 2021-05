Jimi Hendrix: La historia de "Are You Experienced?", el DEBUT discográfico que cambió al ROCK para siempre

Se cumplieron 54 años de la publicación de uno de los mejores álbumes debut de la historia, «Are You Experienced?» de The Jimi Hendrix Experience. El trabajo se publicó el 12 de mayo de 1967, un convulsionado año para la música popular.

El álbum recoge el sonido de Gran Bretaña de finales de 1966. El guitarrista norteamericano arribó a Inglaterra y pronto creó la banda junto con Noel Redding (bajo) y el brillante Mitch Mitchell (batería), en pocas semanas completaron el trabajo que sería una revelación y los llevaría a la estratosfera de la música popular.

Herederos del blues

La destreza de Jimi Hendrix se hace notar desde el inicio con «Foxy Lady». Mientras que «Maniac Depression» eleva la sonoridad desesperada con un Mitch Mitchell mostrando sus destreza en la batería.

El trío recorre los senderos de la psicodelia en «Third Stone From The Sun» y el blues en la deslumbrante «Red House».

Edición europea editada el 12 de mayo de 1967.

Medio siglo de grandeza

«Hey Joe» y «Purple Haze» (la canción más reconocida de los Experience) fueron editados como sencillos pero no fueron incluidos en la versión británica del álbum. Los americanos sí disfrutaron de estos temas. Incluso, la versión americana del álbum fue editada de manera distinta a la europea.

La mejor descripción de «Are You Experienced?» proviene del propio Jimi Hendrix: "esto es una colección de sentimientos libres e imaginación". La imaginaria sigue brillando medio siglo después.

Por RODRIGO CASTILLO.