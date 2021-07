The Last of Us: ésta es la primera foto desde el set de la serie de HBO

Gabriel Luna fue quien confirmó la llegada de The Last of Us a la pantalla chica, a través del contenido de HBO se presentará una serie con los populares personajes del juego de zombies.

El actor quien formará parte del rodaje publicó una imagen en su cuenta de Instagram en donde se ve a lado de otros actores, se trata de la primera publicación con la que hacen público el proyecto. “Ya amo a esta gente”, es lo que escribió en la publicación.

El filme estará producido por Naughty Dog, empresa dedicada a crear populares videojuegos de las consolas de PlayStation y ahora de la mano de HBO crear esta serie corta.

De la información que se sabe al respecto de la serie está que el actor Pedro Pascal interpretará a Joel, Nico Parker dará vida a Sarah, la hija de Joel, y Bella Ramsey interpretará a Ellie y Gabriel Luna personificará a Tommy, el tío de Sarah.

También se menciona que la trama podría centrarse en el día cero de la infección y aunque en el videojuego no se explica concretamente cuál fue el motivo por el cual la gente comenzó a transformarse, se espera que con el filme los fanáticos tengan la oportunidad de comprender mejor lo que pasa.

Otro de los datos que se han mencionado es que el rodaje empieza exactamente el cinco de julio de este 2021 y tendría varios meses de duración por lo que se extenderá hasta el 2020. Por lo que el estreno si todo sale bien será hasta 2023, pero todas las producciones han quedado pospuestas debido a la pandemia por Covid-19.