“No es tan grave” Itati Cantoral defiende a su sobrina y habla sobre problema legal que afronta

La famosa actriz Itatí Cantoral se ha visto involucrada en una serie de problemas legales debido a algunas acciones de su sobrina Alejandra Itatí Cantoral Ramos, hija de su hermano Roberto Cantoral, hechos que han sido documentados en diferentes medios de comunicación.

Según lo difundido primeramente por la revista TV Notas, Alejandra Itatí Cantoral Ramos, ha sido acusada de haber cometido un fraude millonario durante la compraventa de cubrebocas en plena pandemia.

Ahora, a pesar de los señalamientos la actriz reapareció este fin de semana celebrando con su familia y amigos, la primera comunión de su hija María Itatí, destacando entre los invitados la presencia de Gloria Trevi.

Ahí ante las preguntas de la prensa por la situación legal que afronta su sobrina, Itatí inmediatamente dijo: “Ahí está mi sobrina, ahí está mi hermano, y lo están arreglando en el juzgado”.

Declaraciones con las que minimizando el proceso legal que enfrentan sus parientes, asimismo agregó: “es muy claro, es un problema como lo pudieron haber tenido cualquiera, un malentendido y hay que tener abogados y listo”.

Por último, la protagonista de telenovelas subrayó que el tema no es tan delicado como parece y ellos se encuentran bien. “La familia está perfecta, el problema no es tan grave, no estaríamos celebrando”.

Con información de Agencia México