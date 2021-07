Hermano de Itatí Cantoral asegura que acusaciones de fraude son para afectar la imagen de su familia

El hermano de Itatí Cantoral, Roberto Cantoral Zucchi, defendió a su hija Alejandra Itatí Cantoral Ramos, luego de haber sido acusada de fraude millonario porque supuestamente no pagó unos cubrebocas, cuya deuda es de casi 20 millones de pesos.

Roberto le mencionó a los medios de comunicación en la Ciudad de México, que no iba a litigar con la prensa y que existe una gran confusión por un préstamo y un negocio que no se realizó, lo cual está a cargo de los abogados.

“Yo no voy a litigar con los medios, hay una gran confusión sobre un fenómeno de un préstamo y un negocio que no se logró, eso lo están atendiendo los abogados”, dijo.

Además, indicó que la situación se hizo más grande de lo que es porque se trata de su familia, ya que al tener un nombre público, creen que los pueden asustar y cedamos a ciertas peticiones.

“Les quiero decir que no hay nada, tengan la tranquilidad de que no hay nada. Ellos creen que, porque tenemos un nombre público, pueden asustarnos con los medios de comunicación para que nosotros cedamos a sus peticiones y no es así, eso se define bajo el concepto de justicia y con las autoridades competentes”, aseguró.