Danna Paola manda emotivo mensaje a su único y verdadero amor: FOTOS

En las últimas semanas, el supuesto romance entre Danna Paola y Alex Hoyer se ha convertido en tema de conversación en los portales de espectáculos, sin embargo, ninguno de los dos involucrados ha confirmado o desmentido esta información y mientras eso sucede, la ex actriz de Élite aprovechó para mandarle un emotivo mensaje a su único y verdadero amor de su vida.

Fue a través de sus redes sociales donde la cantante compartió un mensaje para su ser humano favorito, su sobrino Iker, quien recientemente cumplió cuatro años y quien en diversas ocasiones ha sido el causante de diversas confusiones pues debido a la cercanía que tiene con su tía, algunos medios e incluso seguidores de Danna Paola han creído que es su hijo.

Danna Paola compartió una serie de videos y fotografías en los que quedó en evidencia que aprovecha al máximo el tiempo que pasa junto a Iker y comenzó su mensaje celebrando sus cuatro añitos de existencia y aseguró que verlo crecer y estar a su lado la completan, también se mostró sorprendida por el paso del tiempo ya que le resulta increíble lo tanto que ha crecido.

“Ser tu tía es el mejor regalo que me pudo haber dado la vida, te amo Iker”, escribió Danna Paola, quien es una de las figuras juveniles más importantes de la actualidad en la farándula y para finalizar, aseguró que estaba llorando de la emoción, además le agradeció a los padres del menor por haberle dado vida a su ser humano favorito y también aprovechó para decirles que los quería mucho.

¿Por qué lo confunden con su hijo?

En diversas ocasiones Danna Paola ha sido señalada por ser la madre de Iker, quien realmente es su sobrino, pues la conexión entre ambos es realmente increíble y pese a que no están juntos todo el tiempo, cada vez que Danna Paola comparte una foto junto al menor, lucen realmente felices, como si verdaderamente fueron madre e hijo, sin embargo, la artista juvenil aún no es madre.

Los padres de Iker son, Vania Rivera, la hermana mayor de Danna Paola Rivera Munguía, nombre completo de la actriz y Pablo Ibarra, quienes han dejado ver en diferentes ocasiones que son muy cercanos a la intérprete de “idiota”, “Nada” y otros éxitos más.

Lyn May vs Danna Paola

En los últimos meses, Danna Paola se ha enfocado en retomar su carrera como cantante, sin embargo, esta faceta no ha sido del agrado de todos dentro del mundo del espectáculo, como en el caso específico de la vedette Lyn May, quien aseguró que está muy molesta con la cantante por haberle copiado su movimiento de caderas, además, le sugirió que se fuera a estudiar a una academia de baile y por si fuera poco, le recomendó que se opere los senos.

Dichas declaraciones de la vedette fueron hechas durante una entrevista para el programa “Chisme no Like!”, donde también mencionó que considera que Danna Paola no es una artista completa pues no tiene grandes habilidades en el canto. Cabe mencionar que, hasta el momento, Danna Paola no ha respondido a estos comentarios de Lyn May.