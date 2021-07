Por primera vez, Jennifer Lopez HABLA sobre su RUPTURA con A-Ro; asegura que NO era FELIZ

Recientemente, la Diva del Bronx lanzó una canción junto al joven reguetonero Rauw Alejandro titulada "Cambia el Paso", donde sorprendió al salir en un sensual vestuario en la orilla de la playa, lo que causó sensación en redes sociales.

Sin embargo, han pasado unos meses tras terminar su relación con el deportista Alex Rodríguez y la cantante estadounidense Jennifer Lopez ha hablado por primera vez sobre los 4 años que estuvieron juntos.

Foto: Instagram / jlo

J-Lo asegura que ya no era feliz

Durante una entrevista para “The Ebro Show”, la cual ocurrió el pasado 12 de julio, la Diva del Bronx dijo que había llegado a un punto donde pensó que eso no era para ella, por lo que tenía que cambiar algo, pues ya no se sentía bien.

A su vez, J-Lo dijo que ella no hizo nada, ya que las cosas solitas se pusieron en su camino para que ocurriera lo que ha pasado en estos últimos meses.

“No estaba feliz”, agregó la cantante, quien mencionó que aunque intentaba esconder esos malos momentos ante el público, por dentro no estaba bien.

Sin embargo, la cantante no mencionó el nombre de su expareja, pero tras sus declaraciones todo señala que se refiere a su reciente pasado.

J-Lo junto a A-Ro. Foto: Instagram / jlo

A-Ro y J-Lo terminan

El pasado 15 de abril se confirmó que la intérprete de “Get Right” ya no estaba más junto a Alex Rodríguez, con quien estuvo alrededor de 4 años y parecía muy feliz.

Sin embargo, hace poco se informó que J-Lo ya tenía una nueva conquista, nada más y nada menos que su exesposo Ben Affleck, con quien se le va observado muy cariñosa y aseguran se casará nuevamente.

Además, recientemente se ha rumorado que la cantante planea mudarse junto a sus hijos con el famoso director, quien también luce muy contento de esta relación.

