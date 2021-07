Zion Moreno al natural: Así se ve la actriz trans que encantó en 'Control Z' y 'Gossip Girl' sin maquillaje

Zion Moreno se ha convertido en una de las actrices juveniles más representativas de la comunidad LGBT+. El año pasado, el talento y la belleza de la joven de ascendencia mexicana llamó la atención en la serie de Netflix 'Control Z'. El pasado jueves 8 de julio debutó en el primer capítulo del reboot de 'Gossip Girl', de HBO Max.

La estrella de 26 años nació y se crió en Estados Unidos, pero su familia es originaria de México. Su padre es de Chihuahua y su madre de Monterrey. Si bien es cierto que es conocida por su faceta actoral, inició en el modelaje a los 19 años. ¿Te has preguntado cómo se ve sin una sola gota de maquillaje?

"Me siento muy emocionada por la visibilidad en series y películas de hombres y mujeres trans . Creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para representar estas historias y personas de una manera auténtica y respetuosa ", dijo Zion Moreno en una entrevista para la revista 'Vogue' en 2020 .

Hace unos días, la mencionada revista confirmó la presencia de la guapa artista en la edición del próximo mes de agosto de la portada digital de 'Vogue México y Latinoamérica'. A través de un video compartido en YouTube, Zion realizó una rutina de hidratación facial y maquillaje ligero.

Previo a aplicarse productos como tónicos, sueros, crema para contorno de ojos, aceites hidratantes, bloqueador solar, corrector, polvo traslúcido, delineador, rubor, labial, brillo, entre otros; Moreno dejó ver su rostro al natural, sin filtros ni maquillaje, sólo con su carita lavada. Así luce:

"He tenido una relación muy difícil con mi apariencia, pero ya siendo más grande he podido reconocer que tengo ojos muy bonitos y también me encantan mis labios", dice la actriz en el metraje.