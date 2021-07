Diana Bracho dio a conocer su ÚLTIMA voluntad

Diana Bracho no quiere ser resucitada o que su vida sea alargada por métodos clínicos en caso de estar en peligro de muerte, así lo dio a conocer al equipo de "Hoy", a los cuales dio una entrevista.

No es que la actriz no sienta deseos de vivir, sino que no quiere que las personas que la quieren y han vivido cerca de ella tengan una carga psicológica y moral con relación a decidir qué deben hacer en caso de que ella quede en estado de coma, vegetativo o deba estar conectada a una máquina.

Esta decisión no es solamente de palabra, ya que la intérprete aseguró haber firmado un documento de voluntad anticipada en el ue exige que no se le someta a ningún procedimiento que pueda mantenerla respirando de forma artificial.

Detalló que en caso de contar con una enfermedad terminal tampoco dejará que algún experto intervenga para tratar de postergar la muerte o darle una sobrevida.

¿Por qué decidió no ser resucitada?

Diana dejó listo todo para el día de su fallecimiento desde que su esposo Rafael Cortés pereció. La incertidumbre de no saber si partiría de forma sorpresiva la hizo acudir ante un representante legal y redactar un testamento para dar a conocer a quién deja sus posesiones.

""¡Ay!, ¡yo voy a salvar a mi mamá!, ¿cómo la voy a desconectar?… si está como lechuga hace 8 meses, pero cómo la voy a desconectar, me voy a sentir muy culpable”".

Con esta frase, la estrella marcó su postura sobre lo que no quiere que vivan sus hijos y la forma en la que le gustaría partir de este mundo, ya que para ella, no hay mejor regalo que darle a un ser querido que dejarlo morir sin sufrir situaciones horribles, penosas y dolorosas.