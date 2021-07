Survivor México: Cyntia vs Alejandra así fue el encontronazo en el juego de supervivencia grupal

La noche de anoche en Survivor México se vivió un polémico y cardiaco juego por la extinción, pues todo parece que la estrategia del autodenominado grupo “Las Hienas” les salió mal pues Cynthia permanece en la competencia.

Y es que todo parecía ir en santa calma cuando durante en el juego de la inmunidad grupal, la también llamada mujer maravilla se dio cuenta de la estrategia de Alejandra y sus demás compañeros al dejarse ganar para que así alguno de los Jaguares saliera de la competencia este domingo 11 de julio.

Cynthia confronta a Alejandra

Aún no terminaba el juego por la inmunidad grupal, cuando Cynthia se dio cuenta de la estrategia de “Las hienas” y sin dudarlo ni un segundo, la ex participante de Masterchef México confrontó a su compañera.

Sin embargo, Alejandra aseguró que si no daba puntos no era por estrategia sino por que era un elemento débil y no podía ganar, esto hizo enojar a Cynthia cuando explotó y aseguró que aunque la manden al juego de extinción ella se enfrentará con quien sea.

Al término del juego por la inmunidad grupal, Cynthia no dudó en decirle sus verdades frente a todos los participantes a su archirrival Alejandra de quien aseguró que era solo un personaje pues debido a sus dotes actorales, la capitana de Jaguares no jugaba limpio, además la nombró como la participante más débil de esta segunda temporada.

Confrontación en el concejo tribal

Aunque Cynthia pidió a sus compañeros que la mandaran al juego de la extinción con Alejandra, esto no fue así, pues las estrategias de las autodenominadas “Las hienas” fue otra, por lo que la ex participante de Masterchef se enfrentó ante Gary y Fernando.

Antes de conocer a los 3 sentenciados de la noche, el polémico Paco Pizaña quien había obtenido el collar de inmunidad fue duramente regañado por Warrior, cuando el participante, orgullosamente presumió la modificación de su estandarte pues tacharon el nombre de jaguares y lo cambiaron por “hienas”.

Ante esto, Warrior le quitó su collar de inmunidad, pero esto no le afectó a Paco pues él no recibió ni un solo voto en contra, sin embargo, utilizó un papiro que encontró y que le dio una ventaja, la cual consistió en modificar uno de los puntos de nominación de sus compañeros.

Este punto se lo quitó a Don Jorge y se lo otorgó a Cynthia, para que junto con Fer y Gary, ella fuera una de las sentenciadas; pese a toda la estrategia de Las Hienas, “La mujer maravilla” salió victoriosa de la prueba de extinción.

El eliminado de la noche habría sido Gary, sin embargo, Alejandra utilizó el tótem de resurrección con su compañero por lo que esta semana no hubo ningún eliminado y los 12 participantes serán parte de la fusión.