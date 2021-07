Britney Spears presume si figura al posar con lencería roja | FOTO

Britney Spears continúa en medio de la batalla legal contra su padre por obtener su tutela legal, sin embargo, se ha tomado el tiempo para estar en contacto cónsul fans a través de redes sociales ante las constantes muestras de apoyo que le han enviado y externado durante el proceso.

Aunque en publicaciones pasadas ha logrado preocupar a sus fans por algunas de sus fotografías en las que se le puede ver cansada y con un aspecto demacrado, fue en una de las más recientes con las que dejó sin aliento a sus fans al posar con una delicada y arriesgada lencería de color rojo.

La “princesa del pop” sorprendió a sus fans al compartir una fotografía en la que se le puede ver con un babydoll en color rojo y negro que combinó con una delicada gargantilla de encaje, así como con unas zapatillas abiertas que mostraron su impactante figura.

En esta fotografía se puede ver a Britney Spears más arriesgada y sin temor a mostrarse ante sus fans. La imagen se complementa con una publicación pasada en la que se le puede ver con el torso completamente descubierto, pero de espalda a la cámara mostrando la delicada silueta de la cantante.

Proceso legal de Britney Spears

Luego de dar su testimonio vía virtual ante los juzgados, fue un juez de la Corte Superior de Los Ángeles quien denegó la petición de la cantante para retirar a su padre como tutor del patrimonio de la “princesa del pop”, algo que generó gran escándalo entre los fans y otras celebridades.

A lo sucedido se suma la reciente renuncia del abogado Samuel Ingham, quien fue designado para representar a la cantante desde 2008. Esto sucede luego de las declaraciones de Britney Spears en donde señala que no sabía de su derecho a pedir la finalización de la tutela y que no le dejaba hablar en contra de la misma, señala EFE.

“He estado hablando con él como tres veces a la semana. Hemos construido una especie de relación, pero realmente no he tenido la oportunidad de elegir personalmente a mi propio abogado. Y me gustaría poder hacer eso”, señaló Britney Spears.

Luego de ello, la madre de la cantante, Lynne Spears, alzó la voz y pidió a la Corte de Los Ángeles que se le permitiera a su hija escoger al abogado que la represente. Ella asegura que su hija es capaz de “cuidarse a sí misma” y defendió lo que dijo en su declaración.

“Ahora, y en los últimos años, la persona tutelada es capaz de cuidar de sí misma y, de hecho, dentro de los parámetros de la tutela, ha ganado literalmente millones de dólares como celebridad internacional”, indicó Lynne Spears en un papel que fue obtenido por CNN.