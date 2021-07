Flor Silvestre NO quería a María Félix; así fue su difícil relación en "La Cucaracha"

María Félix fue una de las grandes estrellas de la época de Oro del Cine Mexicano. La actriz protagonizó cientos de películas y compartió créditos con diferentes personalidades como Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río, entre otros. Sin embargo, es bien sabido que debido a su actitud no tenía buena relación con algunos de ellos.

Una de las que expresó su disgusto al trabajar con La Doña fue Flor Silvestre, quien tuvo la oportunidad de estar en la cinta "La Cucaracha", junto a Emilio Fernández, Pedro Armendáriz, y con Antonio Aguilar, quien fuera su esposo desde 1959.

¿De qué trata La Cucaracha?

La historia está ambientada en la época de la Revolución Mexicana, en donde una mujer apodada "La Cucharacha", (María Félix) trata de conquistar el corazón del villista coronel Antonio Zeta (Emilio Fernández) que tiene mucho poder y control. La mujer es soldadera que capitanea un grupo de mujeres armadas y que después se enfrenta a Isabel (Dolores del Río), por el amor del militar.

La cinta de Ismael Rodríguez reunió por primera vez a las divas del cine mexicano: María Félix y Dolores del Río, quienes supuestamente tenían una rivalidad debido a que eran muy diferentes en personalidad y en actuación. Sin embargo, de acuerdo a la propia protagonista de Tizoc, siempre se trataron con respecto y admiración.

"Con Dolores no tuve ninguna rivalidad. Al contrario éramos amigas y siempre nos tratamos con mucho respeto, cada una con su personalidad. Éramos completamente distintas: Ella refinada, interesante, suave en el trato, y yo en cambio enérgica, arrogante y mandona"

María Félix negó que hubiera una rivalidad con Dolores del Río.

Así fue la relación entre María Félix y Flor Silvestre

Entre los papeles secundarios se encontraba Flor Silvestre, quien interpretaba a Lola. La intérprete de "Cielo Rojo" tuvo que compartir algunas escenas con María Félix, con quien no pudo congeniar debido a su actitud.

La madre de Pepe Aguilar ofreció una entrevista a la periodista Janett Arceo, en donde relató que en la escena donde cantó con la protagonista de Doña Barbara, ésta le puso varias trabas para grabarla, pues hasta su vestimenta.

"Me puso tantas trabas, que mi vestido estaba feo, (...) que no fumara, porque me hice la payasa, yo nunca fumaba y quise fumar; y se acerca Ismael (Rodríguez) y me dijo 'No quiero que haya ningún incidente aquí, pero no quiere que fumes'", recordó la cantante, quien aseguró que ella le replicó al cineasta que María Félix lo estaba haciendo, sin embargo, el director pidió insistió que no fumara.