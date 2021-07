Quentin Tarantino revela quién podría interpretar a la hija de ‘La novia’ en Kill Bill 3 y más detalles

Si bien, el director Quentin Tarantino ha confesado que considera que este el momento ideal para retirarse del cine, sí aseguró que va a realizar una película más, la cual sería su décimo largometraje. Y esa película podría tratarse de ‘Kill Bill 3’, una de las historias favoritas de los fans.

Tarantino admitió hace un par de años que había hablado con la actriz Uma Thurman, protagonista del filme, sobre hacia dónde podría dirigirse la historia. Cabe destacar, que Tarantino es conocido por querer hacer muchas películas que nunca llegan a desarrollarse.

Su intención era esperar al menos 15 años contar la historia de la hija de Vernita Green cuando se dispuso a vengarse de Beatrix Kiddo a.k.a. ‘The Bride’. Han pasado dieciocho desde el Vol. 1 y aún no se ve que se vaya a materializar.

Sin embargo, plantearse la idea de que Thurman formara un equipo con su hija de la vida real Maya Hawke, tomó más relevancia.

“Creo que es solo volver a visitar a los personajes 20 años después e imaginar a la novia y su hija, BB, teniendo 20 años de paz, y luego esa paz se rompe. Y ahora la novia y BB están huyendo y la sola idea de poder elegir a Uma y a su hija Maya sería jodidamente emocionante ", dijo Tarantino.

Como en una especie de sinopsis, Tarantino también comentó algo de la posible trama. “Todos obtuvieron el dinero de Bill, incluso Gogo Yubari (Chiaki Kiruyama) tenía una hermana gemela (Yuki), su gemela podría aparecer”, agregó.

Por lo que Maya Hawke, sería quien le diera vida al personaje de BB, la hija de Beatrix. La joven actriz de 22 años, ya ha trabajado anteriormente con Tarantino, en el rodaje de Once upon a time in Hollywood, donde tuvo una breve participación como una de las seguidoras de Charles Manson.

Maya Hawke subió en popularidad luego de su participación en la famosa serie Stranger Things, pero ya tiene varios títulos en su carrera, entre los que están la película Mainstream dirigida por Gia Coppola, nieta de Francis Ford Coppola. Próximamente, también podremos verla en la serie de Netflix, ‘Street Fear’.