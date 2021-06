Quentin Tarantino anuncia su retiro del cine: "He dado todo lo que tengo" | VIDEO

Quentin Tarantino es uno de los directores más aclamados de la industria cinematográfica. Famoso por películas como 'Reservoir Dogs' (1992) y 'Pulp Fiction' (1994), el cineasta de 58 años anunció que se retirará del cine tras estrenar su próxima cinta.

Durante un encuentro en el programa 'Real Time with Bill Maher' para promover su primera novela: 'Érase una vez en Hollywood', que estará disponible a partir de mañana 29 de junio, el creador de largometrajes dio detalles sobre su no tan lejana jubilación. Esto fue lo que dijo.

"He dado todo lo que tengo": Quentin Tarantino

En la charla, el presentador Bill Maher le preguntó por qué retirarse si aún es joven, además, por qué hacerlo ahora que se encuentra en lo más alto de su carrera: "¿Qué esa tontería de que sólo harás una película más? Eres demasiado joven para renunciar. Estás en la cima de tu juego"

"¡Por eso quiero renunciar! Porque conozco la historia del cine y, de aquí en adelante, los directores no mejoran", respondió Quentin, agregando que para tranquilidad de sus fanáticos, aún hará una película más: "Todavía tengo otra por hacer".

"Trabajas durante 30 años, haciendo tantas películas como he hecho, que no son tantas como otras personas, pero es una carrera larga, realmente largo y he dado todo lo que tengo", agregó Tarantino.

Por último, el director reveló que consideró hacer un remake de su cinta debut 'Reservoir Dogs' (1992) como su última película, aunque al mismo tiempo confirmó que no lo hará.

"Consideré hacer un remake de 'Reservoir Dogs' como mi última película. ¡No lo haré, Internet! Pero lo consideré", finalizó.

El legado de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino es una mezcla de talentos: director, productor, guionista, editor y actor. Su carrera despegó a finales de la década de 1980, cuando escribió y dirigió el cortometraje 'El cumpleaños de mi mejor amigo' (1987), cuyo guion sería la base del argumento de la película 'La fuga' ('True Romance', 1993), dirigida por Tony Scott.

En 1992 llegaría su ópera prima: 'Perros de reserva' ('Reservoir Dogs', 1992). Dos años después se consagró con su segundo largometraje como director: 'Tiempos violentos' ('Pulp Fiction', 1994), que obtuvo siete nominaciones a los Premios Oscar, siendo el de Mejor Guion Original el único que consiguió.

Su último filme fue 'Érase una vez en Hollywood' ('Once Upon a Time in Hollywood', 2019), protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. La cinta recibió una decena de nominaciones a los Premios Oscar y ganó en dos categorías: Mejor Actor de Reparto (Brad Pitt) y Mejor Diseño de Producción.

