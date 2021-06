Quentin Tarantino debutará como escritor con el libro "Érase una vez en Hollywood: la novela"

El cineasta Quentin Tarantino no solo es uno de los guionistas más originales de la industria cinematográfica, ahora debutará como escritor. Su primer libro titulado en inglés “Once upon a time in Hollywood: a Novel”, regresa a un personaje que vimos en su película homónima.

Se trata de Cliff Booth, el personaje secundario de la historia que fue interpretado por el afamado actor Brad Pitt, y que encantó al público, e incluso, se hizo acreedor al Oscar por ese papel. Hay que recordar que Cliff Booth se dedica a ser doble de acción de películas.

En una entrevista que dio el director Quentin Tarantino, dio algunos detalles de su libro. "Creo que si eres fan de la película te divertirás leyendo la novela y explorando el personajes de manera más profunda, aprendiendo secretos que no conocías y que no estaban en la película", contó Tarantino.

El libro no cuenta la historia que se llevó al cine, así como es usual con los libros que después lanzan como películas. Viéndolo por el lado cinematográfico, sería una especie de spin-off de la película o tal vez una precuela.

Ya que el libro se centrará en la vida pasada de Cliff Booth, amigo de la estrella de cine, Rick Dalton, el protagonista que fue encarnado por Leonardo DiCaprio.

"No solo he cogido el guion y lo he dividido de una forma novelística. Volví a contar la historia como una novela. No es como: 'Oh, está bien, obviamente le quedaron algunas escenas fuera, así que simplemente ha cogido el guion, lo ha convertido en novela y ha agregado algunas escenas adicionales'. Fue un replanteamiento completo de toda la historia y no solo un replanteamiento en cuanto a lanzar algunas escenas que quedaron fuera. He hecho mucha investigación", dijo.

De acuerdo con Tarantino, escribir el guion de la película le costó cinco años. En el transcurso, tuvo que dejar muchas ideas fuera. Así fue entendiendo y aprendiendo más de los personajes. Por lo que ahora esta es una tarea difícil.

Ahora en este libro, nos enteraremos más sobre este enigmático personaje. En el libro hay capítulos aislados que te cuentan el pasado de Cliff. Y luego avanzas en la ejecución normal de la historia y hay otro capítulo que se remonta atrás en el tiempo y te cuenta más del pasado de Cliff. Y cada capítulo aislado que trata sobre el pasado de Cliff es como una pequeña y extraña novela pulp en sí misma protagonizada por Cliff", adelantó.

