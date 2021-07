Ana de la Reguera estrenará 'La Purga' para entretenerte y dar terror

La franquicia de horror derivada de la historia de La Purga toma un tono latino al situar la acción en la frontera con México, además con la participación de los actores mexicanos Ana de la Reguera y Tenoch Huerta.

“Por supuesto que la historia está cargada de toda una cuestión política, sin embargo también se trata de entretenimiento. Si no te lo tomas tan en serio, te puedes divertir mucho. Me remonta a cuando era niña y me escondía en mi habitación esperando a que llegaran los malos”, expresó en entrevista Ana de la Reguera desde su casa en Los Ángeles, California.

En esta historia Ana interpreta a Adela, una mujer quien se encuentra en una coyuntura migratoria a la par que padece días de horror. Ella tendrá que enfrentar a los villanos, pero también a los prejuicios raciales que predominan en el país del norte.

Por su parte, De La Reguera se ha convertido en la heroína de acción latina consentida de varios directores, ya que participó en El ejército de los Muertos, de Zach Snyder y ahora La Purga por siempre.

“Es algo que no fue planeado, primero fue mi participación en la película de Zach y después en La Purga, pero todo fue circunstancial. No es un género que se me dificulte”.

Por su parte, Tenoch Huerta comentó sobre su paso en Hollywood, “constantemente he tomado clases de inglés y dicción, con una amiga actriz quien es directora y productora. Es una persona que siempre me ha auxiliado y me da consejos, no trabajó directamente en esta película pero la producción me auxilió”.

MÁS DE LA PELÍCULA

Es la quinta y última película de la franquicia The Purge.

Es secuela directa de The Purge: Election Year de 2016 .

El estreno estaba para el 2020, se retrasó por COVID-19.

2018 James DeMonaco anunció que empezaba a escribir el guion

Por Óscar Uriel

