Netflix | Jean-Cleaude Van Damme regresa al cine de acción con "El último mercenario"

A poco más de dos años de que actuó en We Die Young (2019), Jean-Cleaude Van Damme despierta de su letargo para protagonizar "El último mercenario" (The last mercenary), cuyo trailer final fue liberado hace poco por Netflix y en el que se puede apreciar un poco de la figura de acción.

En la industria del cine se ha dicho que su carrera ya está llegando a su ocaso, pero a sus 60 años sigue repartiendo patadas, golpes y baila como en los viejos tiempos, al menos eso es lo que se aprecie en el trailer de la película que se estrenará el próximo 30 de julio en Netflix.

Jean-Cleaude Van Damme regresa a sus orígenes con esta nueva película que se estrenará en Netflix. Foto: Especial

La trama es sencilla: Van Damme personifica al exagente secreto Richard Brumère, alias "La Niebla", que estuvo "desaparecido" durante 25 años. A pesar de estar un poco oxidado, deberá volver a la acción, pues su hijo sea es acusado de tráfico de armas, sin embargo, su acérrimo enemigo del pasado, un mafioso ruso, se encuentra detrás de todo esto, pues está ansioso de ajustar cuentas.

Para los fanáticos del actor y del cine de acción, está será una excelente opción, ya que Van Damme confesó que se inspiró en las comedias de intriga y aventura que protagonizó Jean-Paul Belmondo entre los años 60 y 80, por lo que él espera continuar con el legado de esta leyenda de la actuación, aunque a su modo.

Por otro lado, el director David Charhon buscó que a través de "El último mercenario" las nuevas generaciones conocieran un poco de las películas de acción de los años 80 y 90, esos filmes de culto que "todos amamos y donde los héroes estaban fuera de lo común, las acrobacias eran más impresionantes y verdaderas que la vida misma, y todas puntuadas con un toque de humor".

