Darla y Alfalfa: Así lucen HOY los protagonistas de la película "Pequeños traviesos"

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse acerca de la vida de sus estrellas favoritas, incluidas las del cine estadounidense, específicamente aquellas que lograron cautivar al público a pesar de ser pequeños.

Tal como sucedió con “Pequeños traviesos”, una película de aventura e infantil que sigue vigente hasta ahora, y que ha sido protagonista de una diversidad de memes en redes sociales.

La comedia infantil 'Little Rascals' traducida como 'Pequeños Traviesos' se estrenó en 1994 y sigue a un grupo de niños del vecindario en un club que no quiere a las niñas llamado "Club de Machos Antimujeres" que se preparan para la próxima carrera de karts del Soap Box Derby y uno de los niños del club, Alfalfa, está listo para conducir el galardonado kart "The Blur".

"Pequeños traviesos"

Pero cuando Alfalfa deja de presentarse al club, los otros miembros descubren que tiene una novia secreta Darla, hecho que va en contra de las políticas del club.

Entonces depende del mejor amigo de Alfalfa y presidente del club Spanky, rastrear a Alfalfa, sabotear su romance y asegurarse de que el equipo pueda participar en su carrera de karts. Los resultados son, como era de esperar, divertidos y adorables.

La exitosa película de comedia tuvo su estreno en 1994, y fue producida por Universal Pictures, y estrenada el 5 de agosto de 1994; esta producción fue una adaptación de “Our Gang” de Hal Roach, una serie de cortometrajes entre 1920-1940.

Una película que marcó a varias generaciones

Tanto en la producción que inspiró esta historia, como la exitosa cinta, centraron la temática alrededor de un grupo de niños en un vecindario, quienes jugaban y también proponían e implementaban reglas.

Cabe señalar que la cinta “Pequeños traviesos”, la cual se encuentra alojada en la gigante de streaming, Netflix, ganó un Young Artist Awards en 1995, y también tiene una secuela titulada “Pequeños traviesos salvan el día”, la cual fue lanzada en 2014.

En este sentido, muchas personas que han visto esta película se identifican con los personajes, a tal grado de encariñarse con ellos y volverlos icónicos, tal como sucedió con los de esta película, especialmente con Alfalfa y Darla, quienes se volvieron los favoritos de muchos.

¿Cómo lucen actualmente los protagonistas?

Por esta razón, recientemente se reveló una fotografía en donde ambos actores quienes interpretaron estos emblemáticos personajes, aparecen posando, para recordar a Alfalfa y Darla, después de varias décadas.

A continuación te presentamos dicha fotografía que circula en redes sociales y que ha generado miles de comentarios:

FOTO: Facebook



HFM