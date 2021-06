Kingdom: Ashin of the North, la serie de zombies estrenará su precuela en Netflix

El terror de Corea del Sur llegará el próximo mes a Netflix con la nueva temporada de "Kingdom: Ashin of the North", la precuela de la popular serie de zombies.

El actor coreano Jun Ji Hyun será el protagonista de la última entrega de la historia y revelará uno de los mayores secretos de la trama: Cómo comenzó la epidemia zombie.

Kingdom ha sido una de las mayores apuestas de la plataforma de streaming, que sigue apostando por el contenido original coreano. Fue una adaptación del manga Country of God y el webtoon YLAB: Land of the Gods. La primera temporada tuvo un costo de 1.78 millones de dólares por cada episodio, es una de las series más costosas de Netflix.

Kingdom: Ashin of the North estará ambientada en la era Joseon, antes de que la pandemia zombie se dispare en el reino. El personaje principal será el misterioso "Ashin", un hombre que será la clave para el origen de la extraña enfermedad que convierte a los habitantes en muertos vivientes.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Kingdom?

La tercera y última entrega de esta serie coreana llegará a Netflix el próximo 23 de julio. No se sabe cuántos episodios tendrá, pero ya liberaron el primer teaser. El video muestra a un hombre dentro de una caverna donde encuentra una pintura rupestre, ahí también descubre una flor extraña.

Noticias Relacionadas Casa de Papel: Netflix revela imágenes impactantes de la quinta temporada

Kingdom, una serie de zombies diferente

La trama gira en torno al Reino de Joseon, el Príncipe Heredero debe hacer frente a una extraña enfermedad que revive a los muertos, además descubrirá un terrible secreto detrás de la misma.



Aunque la temática de zombies no es nueva, Netflix le dio un giro con este drama coreano, ya que su origen no es científico y sucede en una era antigua. Además, los personajes deben defenderse con espadas y no con armas.

Kingdom ha sido una de las series más costosas de la plataforma, además, estuvo 8 años en proceso de desarrollo. El final del drama coreano llegará en el verano y los fans podrán conocer el origen de la epidemia zombie.

Si eres fan del terror, puedes ver las primeras dos temporadas en la plataforma.

kma