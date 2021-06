Conoce a Kataluna Enriquez, la primera mujer trans en concursar en Miss USA

Por primera vez en la historia de los concursos de Miss USA tendrá a una mujer transgénero. Se trata de Kataluna Enriquez, de 27 años, y quien recientemente ganó el concurso de belleza estadounidense Miss Nevada USA. Ella compitió contra 21 mujeres en el hotel-casino South Point de Las Vegas.

Es la primera mujer transgénero que compite para Miss USA. Foto: Especial.

Tras saberse ganadora, Enriquez agradeció a todos los que la "apoyaron desde el primer día". "Mi comunidad, siempre estás en mi corazón. Mi victoria es nuestra victoria. Acabamos de hacer historia. Feliz orgullo", escribió la joven en sus redes sociales. En marzo pasado, Enriquez ganó el Miss Silver State USA, un concurso preliminar para el Miss Nevada USA.

¿Una revolución en los esquemas de belleza?

Será el próximo noviembre cuando la joven de 27 años competirá por el título de Miss USA. Muchos colectivos LGBT+ en Estados Unidos aplaudieron su victoria, pues consideraron que esto representa que cada vez se presentan más oportunidades para esta minoría.

No ha tenido una vida fácil. Foto: Especial.

Además, su victoria en el estado de Nevada supone también un hito, ya que en su primer concurso ganado, Kataluna habló sobre su identidad y dio así más visibilidad a su comunidad: "Hoy me siento una orgullosa mujer transgénero de color. He aprendido que mis diferencias no me hacen menos, sino al contrario, y sé que mi singularidad me llevará a todos mis destinos y a todo lo que necesite atravesar en la vida", dijo.

Kataluna luce espectacular

Kataluna optó por lucir un vestido de lentejuelas, confeccionado por ella, con los colores del arcoíris, para reivindicar a su comunidad también a través de su 'look'. "El vestido está hecho por mí misma, en honor al mes del orgullo y todos aquellos que no tienen la oportunidad de expresarse con sus colores", escribió en su instagram luego de ganar.

Lució despampanante. Foto: Especial.

Ella ha asegurado que su pasado ha sido bastante turbulento, porque tuvo que lidiar con abuso físico y sexual, así como trastornos de la salud mental. “No tuve mucho crecimiento y nunca me sentí apoyada. Pero aquí estoy, capaz de continuar y convertirme en 'la primera'. Nunca dejes que vuestras diferencias determinen de lo que eres capaz", mencionó. El concurso de Miss USA tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en Oklahoma.

msb