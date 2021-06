TWITTEROS y ONGs LGBTQIA+ comparten sus historias de orgullo con su identidad

Para celebrar el mes del Orgullo LGBT+, algunos activistas, drag queens, creadores de contenido y miembros de la comunidad LGBTIQ+ han compartido diversas historias en Twitter con el fin de resaltar su #OrgulloSiempre.

Como bien sabemos, las comunidades en Twitter viven al minuto lo que sucede, exponen su forma de pensar y sentir en esta plataforma y defienden sus puntos de vista como en pocos sitios. Las personas cuentan sus historias, expresa sus emociones e incluso comparte consejos para el día a día, posicionándose como una herramienta crucial para compartir en comunidad.

Desde sus inicios, Twitter ha tenido la misión de dar a todas las personas el poder de generar y compartir sus ideas. Para la comunidad LGBTQIA+, esto simboliza compartir sus opiniones y creencias sin barreras, pues numerosos activistas, figuras políticas, actores, actrices y más, han hecho historia con sus diferentes luchas.

Twitter se une a la conversación LGBT+

Bajo esta línea, Twitter lanzó el hashtag #OrgulloSiempre, para alentar a este grupo a expresarse no sólo durante junio, sino todo el año. Y, para conectar con la comunidad, Twitter México (@TwitterMexico) decidió conectar de una forma única invitándolos a compartir de manera real y auténtica sus experiencias, historias, consejos, anécdotas, música favorita, entre otros.

En nuestro país, Roi Live Gaymers (@roilivegaymes) compartió en un sincero tweet cuál ha sido, hasta ahora, el momento de su vida en el cual se ha sentido más orgulloso. Roi, streamer LGBTQ+ de videojuegos, promueve la inclusión y diversidad en la comunidad y tuvo un momento de sinceridad sobre cómo fue su camino hacia la aceptación.

Por otro lado, el amante del fitness, viajero e ingeniero industrial Armando Ubeda (@Mandoubeda), emocionó a todos y todas con su historia de amor, ya que hace tan solo un año se comprometió románticamente con Julian Vazoli (@JulianVazoli), su pareja, y de quien confiesa es su apoyo, compañero y confidente por siempre.

Le dan voz a Drags y Trans

Alguien que no se quedó atrás fue Liza_zanzuzzi (@liza_zanzuzzi) quien desde su experiencia como sensacional drag, reveló un maquillaje que nunca antes había intentado junto con Avant Garden (@itsavantgarden). Desde ya, tomamos nota de su indudable talento.

Eliza Sonrisas (@ElizaSonrisas), activista trans, modelo y estrella en ascenso de la escena stand up, también se sumó a la cruzada por el Orgullo. Ella compartió uno de sus temas musicales favoritos, el cual conlleva un hermoso mensaje de aceptación y autoestima.

Las ONGs tomaron Twitter

En estas últimas semanas hemos visto cómo distintas comunidades han formado Espacios para charlar de lo que más les apasiona, escuchar diversos puntos de vista y conectar con gente en distintas latitudes y horarios, unida por un interés compartido.

Así que, para gritar con fuerza el #OrgulloSiempre, It Gets Better México (@ItGetsBetterMx) realizó una serie de Espacios de Twitter con personas y temáticas relevantes para la comunidad local, hablando de: #SaludMental, #TransEsBello y #TodoMejora: El clóset en deportes.

Twitter Open (@TwitterOpen), el equipo que promueve la inclusión y diversidad en toda la compañía como un espacio de libre expresión, compartió una serie de iniciativas destinadas a inspirar, entretener y conectar con esta comunidad en el servicio. Entre ellas se incluyeron sesiones con voces relevantes del universo LGBTQIA+ que respondieron a las preguntas enviadas por las personas en Twitter.

Con #OrgulloSiempre, Twitter busca visibilizar las conversaciones reales y sinceras sobre la comunidad LGBTQIA+ que suceden todo el año en el servicio. Así, Twitter invita a compartir esos momentos positivos que te hagan sentir orgulloso de tu identidad.

MAAZ