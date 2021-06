Biby Gaiytán regresa a las telenovelas; Juan Osorio dijo en qué papel lo hará

Luego de más de una década de ausencia, está muy cerca el regreso de Biby Gaytán a las telenovelas, género que le hizo ser una de las actrices más reconocidas en nuestro país por muchos años. Y además lo haría de la mejor forma, siendo la protagonista del nuevo melodrama del productor Juan Osorio.

Fue el propio Osorio el que, durante una entrevista en radio, dijo que ya había convencido a la esposa de Eduardo Capetillo para que fuera su protagonista en el la producción de La criada bien criada, adaptación de una película homónima de la década de los setenta.

Y aunque dijo que no se tiene la fecha exacta en la que comenzarán las grabaciones, ya es un hecho que la van a realizar y aseguró que está encantado, porque "he convencido a una gran actriz y a una gran persona que me da esta oportunidad para hacer este gran proyecto, que se llama Biby Gaytán“.

Osorio dijo que es un personaje que le queda muy bien a la actriz, porque asegura que tiene una gran madurez, con una vida privada impecable y que además es una gran madre, cosas que la hacen la mejor candidata para La criada bien criada, según las palabras del productor.

Hasta el momento la actriz y cantante no se ha pronunciado al respecto, porque parece que aún están en negociaciones, pero Osorio dijo que sólo se trata de formalidades para sellar el acuerdo.

Regresará con La criada bien criada

La criada bien criada es una película de comedia, estrenada en 1972, en donde la protagonista era la talentosa María Victoria. Ahí estelarizó al lado de grandes figuras como Chabelo, Guillermo Rivas, Alejandro Suárez y Jorge Lavat. Cuenta la historia de una mujer de buen humor que deja su pueblo y llega a la Ciudad de México, para buscar una mejor vida.

Este proyecto sería el primero en el que participe Biby Gaytán en telenovelas, desde el año 2008, cuando participó en la novela En nombre del amor.

