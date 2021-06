¿Allisson Lozz regresa a las telenovelas? La actriz reveló en qué proyectos está enfocada

Allisson Lozz se retiró del medio del espectáculo alrededor del 2010, luego de culminar su participación en la novela “En el nombre del amor”, sin embargo, dejó una huella profunda en los televidentes, quienes han buscado la manera de mantenerse al tanto de la vida de la ahora empresaria pues esperan que dé alguna señal que indique su regreso a las telenovelas y recientemente, la ex actriz decidió hablar sobre su futuro para acabar con las especulaciones.

Fue durante una transmisión a través de su perfil de Instagram donde Allisson Lozz aseveró que no podría permitirse trabajar más de ocho horas seguidas en un día tal como lo hacía cuando era actriz y recordó que esa fue la principal causa por la que se alejó de las cámaras por lo que quedó descartado su regreso a las telenovelas pues confesó que no está dispuesta a trabajar para ningún jefe ya que no podría ver a sus hijas ni cuidar su relación con su esposo.

Enfocada en su familia

La joven de 28 años que saltó a la fama tras su participación en Código F.A.M.A. reveló que su prioridad en la vida es lo espiritual y que su segundo lugar es su familia y enfatizó que por ahora está enfocada en la formación de sus bellas hijas, pues afirmó que, aunque respeta a las personas que dejan a sus hijos por salir a trabajar, ella no podría hacer lo mismo pues no quiere que sus hijas terminen siendo criadas por otra persona.

En la misma transmisión, Allisson Lozz recordó que cuando se retiró del medio del espectáculo tenía tan solo 16 años y muchas personas no creían que su decisión fuera definitiva, pero acabó con toda probabilidad de regresar a las telenovelas al afirmar que cada día de su vida confirma que fue la decisión correcta pues desde que terminó con su carrera como actriz se enfocó en la espiritualidad y con el tiempo han llegado cosas buenas a su vida como su esposo y sus niñas.

Allisson Lozz no tiene intención de regresar a las telenovelas. Foto: Especial

¿Piensa tener más hijos?

Otro de los temas de los que habló Allisson Lozz fue sobre el tema de los hijos pues recientemente se rumoró que estaba buscando darle un hermanito a las pequeñas London y Sidney, sin embargo, descartó esa posibilidad pues aseguró que no tiene la intención de traer niños a sufrir pues argumentó que el mundo “está muy feo” para traer más niños.

Además, reveló que constantemente tiene miedo de que a sus hijas pueda pasarles algo por lo que aseguró que prefiere no volver a embarazarse y para finalizar el tema aseguró que otro factor por el que no será madre por tercera vez es que la presencia de un bebé significaría quitarles tiempo a sus dos hijas pues se vería obligada a tener que cuidar la mayor parte del tiempo del bebé y reiteró que no está dispuesta a renunciar al tiempo que pasa con ellas.

Actualmente, Allisson Lozz se ha enfocado de lleno en su familia, sin embargo, también se desempeña como directora de una reconocida marca de cosméticos y ha dejado ver que en sus tiempos libres también se ha enfocado en la fotografía, una de sus más grandes pasiones.

CBC