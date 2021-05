Allisson Lozz de actriz a vendedora de maquillaje, confiesa la MILLONARIA cifra que gana

Allisson Lozz, ex estrella de Televisa, se sinceró y dijo que en su actual trabajo como directora senior de la importante marca de cosméticos Mary Kay, gana más dinero que los ingresos que percibía cuando era actriz de telenovelas.

"Cuando digo que gano más de lo que jamás gané en Televisa no es que gane las millonadas, pero es que en Televisa yo no ganaba casi nada", reconoció.

"Yo me acuerdo que me salía para ayudar a mi familia y se acabó. Yo no tenía para más. Ahí se acababa todo. Y de verdad en Mary Kay yo gano mucho mejor de lo que ganaba cuando era actriz", dijo.

La protagonista de melodramas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor, reveló que tras más de una década sin trabajar debido a los “traumas” que su antigua profesión generaron en ella decidió incursionar en el mundo del maquillaje pues su hermana se dedica a eso.

"Yo inicié por mi hermana Azul, ella es mi directora senior. Yo la veía muy bien, muy contenta y todo, pero yo decía: No, yo no tengo tiempo para eso. Yo estaba medio traumis con mi trabajo anterior. Imagínense, yo tenía 10 años ya sin trabajar, un poquito más, casi 11, y yo decía: Ay no, trabajar no, gracias a mi Dios que tengo un esposito bien trabajador y que no tengo yo que trabajar y estoy bien a gusto y no”.

“Yo recordaba el trabajo sinónimo a estrés, sinónimo a no ver a mi familia, sinónimo a estar agotada, tener tiempo cero para la espiritualidad, entonces yo decía no. Para mí como que en mi mente todo el trabajo era así. Yo tenía ese miedo, pero también quería hacer algo diferente, quería sentirme más realizada en algo, entonces dije: Voy a entrar a hacerlo y voy a abrir mis redes sociales”. Noticias Relacionadas Angélica María: Así fue la vez que actuó con Pedro Infante y le compartiera importante SECRETO para la actuación | VIDEO

Cabe destacar que la también protagonista de la exitosa telenovela infantil Misión SOS, ha escalado rápidamente los peldaños de la empresa, pues apenas en abril del año pasado se unió a la marca como consultora de belleza y ahora ya forma parte de los directivos.

"Mucha gente dice: 'Has llegado hasta donde estás porque mucha gente te sigue y mucha gente entra a tu equipo'. Prácticamente me dicen que yo no hice nada, que yo no lo trabajé [pero] sí me costó bastante", admitió. "Pero se logra con perseverancia", añadió.

Hace más de diez años, Allisson Lozz, decidió dejar atrás el mundo de la interpretación tras convertirse en testigo de Jehová.