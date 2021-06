Allisson Lozz reaparece y hace impactante revelación de su época en telenovelas: VIDEO

Hace más de una década fue la última aparición de Allisson Lozz en una telenovela mexicana pues tras participar en el melodrama llamado “En nombre del amor” dejó las cámaras y la fama para tener una vida más tranquila y lo consiguió, actualmente es mamá, esposa y empresaria, además, parece no tener intenciones de volver al medio del espectáculo pues recientemente recordó en redes sociales su etapa como actriz y reveló un oscuro secreto de esa época.

Durante una transmisión en sus redes sociales, Allisson Lozz mencionó que recurrentemente la cuestionaban por lo maltratado que luce su cabellera en la actualidad en comparación de la larga melena negra que lucía en las telenovelas por lo que reveló que en la empresa propiedad de Emilio Azcárraga todas las actrices usan peluca.

Recalcó que su cabello natural es totalmente chino y rebelde por lo que su cabellera larga de la televisión solo era una ilusión, además, mencionó que el planchado constante durante más de siete años terminó por pasarle factura y debido a ello es que su cabello no luce como antes.

La ex actriz no dudó en asegurar que todas las figuras de la farándula pertenecientes a Televisa usan pelucas y detalló que en la empresa hay departamentos especializados en maquillaje, peinado y peluquería para que luzcan impecables en todo momento pese a los constantes cambios de look.

¿A qué se dedica actualmente?

Como se mencionó antes, Allisson Lozz dejó las telenovelas en 2009 luego de participar en “En nombre del amor” y se sabe que se casó con Eliu Gutiérrez, uno de sus amigos de la infancia con quien procreó dos hermosas niñas: London y Sydney, además, la ex actriz se convirtió en testigo de Jehová y trabaja como directora de una reconocida marca de cosméticos.

La actriz de 28 años nacida en Chihuahua también ha aprovechado este tiempo alejada de los medios para enfocarse en la fotografía, una de sus grandes pasiones y se sabe que tiene su propio estudio fotográfico y en el perfil de Instagram llamado allissonrose_photography comparte algunos de sus trabajos.

Cabe mencionar que dentro de sus proyectos personales a futuro no está el volver a la televisión, sin embargo, tiene miles de seguidores en redes sociales que constantemente le expresan su deseo de verla nuevamente en la televisión mexicana pues durante su pasó por las telenovelas logró convertirse en una de las actrices favoritas del público.

Carrera de Allisson Lozz

Allisson Lozz inició su carrera en la televisión siendo apenas una niña pues fue en el 2002 cuando participó en Código F.A.M.A. y de ahí su carrera ascendió meteóricamente pues en los siguientes años de su vida participó en producciones importantes como “Alegrijes y Rebujos”, “Misión SOS”, “Rebelde”, “Al diablo con los guapos”, “Las tontas no van al cielo” y “En el nombre del amor”.

