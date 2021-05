Allisson Lozz enciende las redes al presentar a una nueva integrante en su familia

Allisson Lozz, aunque lleva años sin estar en un proyecto televisivo o cinematográfico, los mexicanos aún están muy atentos a todo lo que hace la actriz en retiro a pesar de sólo tener 28 años. En esta ocasión sorprendió a sus fans al presentar a su nueva “bebé.

Por medio de sus historias de Instagram, Allisson Lozz les presentó a todos sus seguidores a una cachorra de nombre Francia Butter, a quien denomina como su hermana, pues su dueña es la mamá de la exactriz.

La cachorra enterneció a todos. Foto: Especial.

La ahora empresaria del maquillaje le pidió entre risas a su mamá que cada que la vaya a visitar a su casa le lleve a la perrita, de lo contrario no va a pasar. “Ya nos vas a ser recibida mami si no te la traes”, comentó.Ante esto los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues muchos creían que iba a dar la noticia de que nuevamente había dado a luz.

Lozz se vio muy contenta con la perrita. Foto: Especial.

Cabe recordar que Allisson es madre de dos hermosas niñas Sydney Allisson Gutierrez Lozano y London Rose Gutierrez Lozano.

¿Regresará al mundo del espectáculo?

Lozz se retiró del espectáculo hace casi 10 años y cuando estaba en la cima de su carrera tras protagonizar telenovelas como ‘En nombre del amor’ y ‘Al diablo con los guapos’; desde ese día sus fans no pierden la esperanza de volverla a ver en la pantalla chica, pero al parecer a Allisson ya no le interesa esto.

Sin embargo, hace un par de meses Lozz reveló que abrirá un canal en la plataforma YouTube donde subirá varios videos, y aunque no dejó claro de qué se trata, aseguró que sorprenderá a sus seguidores con su contenido. Algunos especulan que posiblemente sea de maquillaje, pero hasta ahora no ha pasado nada de lo que dijo.

Allison comenzó su carrera como participante de la primera edición de Código F.A.M.A., reality show musical infantil producido en 2002 por Televisa; un año después protagonizó la telenovela para niños Alebrijes y Rebujos.

