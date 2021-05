Vanessa Huppenkothen abre su corazón; se cansó de ser la chica bonita y que posa en bikini, ¿por eso dejó a su televisora?

Durante muchos años, la guapa conductora Vanessa Huppenkothen fue la imagen de Televisa Deportes. Desempeñó reportajes, entrevistas y notas muy importantes, lo cual le dio fama y reconocimiento como una de las mejores periodistas deportivas de la actualidad, pero de repente decidió abandonar su “hogar”.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre su salida de Televisa, pues estuvo ahí nueve años y siguió sus sueños en otro lugar; pero los motivos de su salida nunca fueron revelados, hasta ahora. La también comentarista abrió su corazón y confesó que estaba harta de que sólo explotaran su físico.

“Me cansé de ser sólo la chavita guapa que salía en bikini. Ya quería conducir un programa pero era la que hacía reportajes de color y salía en bikini. Llega el momento en que quieres crecer, no te quieres estancar, necesitas reinventarte y renovarte”, aseguró.

Se frustró de ver que su carrera no iba a ningún lado

Vanessa también expuso que sintió que su carrera no iba para ningún lado, por lo que decidió salir a tocar a puertas y aunque varias televisoras se interesaron en ella, decidió continuar en ESPN, donde hasta la fecha se desempeña: “Llegué a un acuerdo con ESPN, y ellos llegaron a otro acuerdo con Televisa, fui como un futbolista, pasé de un equipo a otro”, agregó.

Las declaraciones de Huppenkothen termina los rumores que haya quedado en malos términos con la televisora que la vio debutar, y aunque admitió que su físico le consiguió muchas oportunidades también hizo que muchas veces no la tomaran en serio. En la actualidad hace un trabajo profesional que la llena más y cuyo éxito no depende de su físico.

"Yo quería seguir en deportes, pero era la chavita guapa, la que hacía reportajes, salía en bikini, hacía color, pero ya quería conducir un programa. Llega el momento en que quieres crecer, no te quieres estancar, necesitas reinventarte y renovarte, estaba buscando eso y desafortunadamente no se dio en Televisa y querían que me quedara en otras cosas. Ya estaba hasta frustrada de no poder hacer otras cosas", concluyó.

